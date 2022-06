Zelenskyj poslal do Berlína osobitného vyslanca kvôli členstvu v EÚ

Berlín 7. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal do Berlína osobitného vyslanca na rokovania s nemeckou spolkovou vládou o perspektíve vstupu jeho krajiny do Európskej únie (EÚ). Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Zelenského osobitným vyslancom je ukrajinský minister pre regionálny rozvoj Oleksij Černyšov a prvé stretnutia s politickými predstaviteľmi vrátane námestníka nemeckej ministerky zahraničných vecí Tobiasa Lindnera absolvuje v Berlíne v utorok a v stredu.



Nemecký kancelár Olaf Scholz dal jasne najavo, že Ukrajina by nemala mať záruky na skratku k členstvu v Únii. Kým ostatné štáty EÚ vyjadrili kandidátskemu štatútu Ukrajiny podporu, Nemecko ďalej váha, pripomína DPA.



Kyjev napriek tomu dúfa, že lídri 27 členských krajín EÚ označia Ukrajinu za kandidátsku krajinu už na nadchádzajúcom summite 23. a 24. júna.



"Európska únia by mala Ukrajinu prijať," povedal pred svojimi schôdzkami v Berlíne ukrajinský osobitný vyslanec Černyšov. Ako zdôraznil, jeho krajina nežiada prednostné zaobchádzanie.



"Neočakávane prijatie zadnými dvierkami, ani neočakávame skratku pre Ukrajinu," zdôraznil s tým, že Kyjev nemá záujem o žiadne iné než plnohodnotné členstvo v Únii. "Neplánujeme zvažovať žiadny iný formát," dodal Černyšov.



Počas uplynulého týždňa sa za kandidátsky štatút svojej krajiny usiloval v Berlíne prihovoriť ukrajinský predseda parlamentu Ruslan Štefančuk, ktorý sa okrem iných stretol aj s kancelárom Scholzom a nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, pripomína DPA.