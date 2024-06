Zelenskyj v Katare, bude rokovať o návrate ukrajinských detí

Kyjev 5. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pricestoval do Kataru na rokovanie s emirom Tamímom ibn Hamadom Ál Sáním. Témami bude návrat ukrajinských detí unesených Ruskom či záležitosti v oblasti hospodárstva a bezpečnosti. TASR informuje s odvolaním sa na Zelenského oznámenie na sociálnej sieti X.



Prezident pripomenul, že Katar Ukrajine pomáha pri návrate detí unesených Ruskom a takisto sa aktívne podieľa na príprave mierového summitu vo Švajčiarsku. S emirom bude rokovať o týchto iniciatívach aj ďalších bilaterálnych záležitostiach v oblasti hospodárstva a bezpečnosti.



Mierový summit o Ukrajine bude hostiť Švajčiarsko na žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského 15. a 16. júna. Jednou z tém by malo byť aj úsilie o návrat unesených ukrajinských detí.



Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu vydal v marci 2023 zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.



Súd vtedy uviedol, že existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že Putin a Ľvovová-Belovová sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, a to na základe príslušných článkov Rímskeho štatútu ICC.