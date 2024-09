Zem čoskoro získa nový mesiac, ostane pri nej niekoľko týždňov

Madrid 19. septembra (TASR) – Zem si tento mesiac nakrátko "privlastní" druhý mesiac, ktorý ju bude sprevádzať približne dva nasledujúce mesiace. Novou obežnicou Zeme sa stane asteroid 2024 PT5, informuje TASR na základe správy portálu Space.com



"Objekt, ktorý nás navštívi, pochádza z pásu asteroidov Arjuna. Tento sekundárny pás asteroidov tvoria asteroidy obiehajúce okolo Slnka po veľmi podobnej dráhe ako Zem vo vzdialenosti približne 150 miliónov kilometrov," uviedol pre Space.com profesor Carlos de la Fuente Marcos pôsobiaci na Universidad Complutense de Madrid. Marcos je hlavným autorom novej štúdie vypracovanej tímom skúmajúcim minimesiace. Vyšla v žurnále The Research Notes of the AAS, ktorý publikuje nerecenzované, indexované a zabezpečené záznamy prebiehajúcich štúdií, komentáre, vysvetlenia, ale aj nulitné výsledky štúdií či aktuálne správy o pozorovaniach z astronómie a astrofyziky.



Existujú dva druhy minimesiacov: dlhodobé a krátkodobé. Tie dlhodobé obiehajú okolo Zeme minimálne rok, krátkodobé menej, napríklad iba niekoľko dní.



Minimesiacom sa poľa Marcosa môže stať teleso, ktoré sa k Zemi priblíži na vzdialenosť približne 4,5 milióna kilometrov pohybujúce sa nízkou rýchlosťou, okolo 3540 kilometrov za hodinu. Vedecky popísať sa zatiaľ podarilo iba dva dlhodobé a tri krátkodobé minimesiace Zeme, dodáva Marcos. Upozorňuje však, že niekoľko popisov krátkodobých minimesiacov zatiaľ nebolo zverejnených.



Krátkodobé minimesiace sa pri Zemi vyskytujú relatívne často – niekoľkokrát za desaťročie, kým dlhodobé minimesiace sa podľa Science.com objavujú iba raz za desať či 20 rokov.



Minimesiace z geocentrickej orbity vychyľuje gravitácia Slnka. Keď 2024 PT5 prestane obiehať okolo Zeme, vráti sa do pásu asteroidov Arjuna na heliocentrickú obežnú dráhu.



Asteroid bude pre väčšinu pozorovateľov oblohy neviditeľný. Je na to príliš malý a nebude ho možné pozorovať ani pomocou bežne používaných amatérskych teleskopov či binokulárov.



"Na jeho pozorovanie je potrebný teleskop s priemerom najmenej 76 centimetrov vybavený snímačmi s technológiou CCD alebo CMOS. Ľudskému oku pomoc iba 76-centimetrového teleskopu stačiť nebude," vysvetľuje vedec. Spolu s kolegami plánuje asteroid 2024 PT5 podrobiť spektroskopickej a fotometrickej analýze, aby lepšie pochopili jeho zloženie.