Zemiakový šalát s jogurtom namiesto majonézy je zdravšou alternatívou

Bratislava 23. decembra (TASR) - Zemiakový šalát možno pripraviť počas sviatkov aj v zdravšej verzii, stačí namiesto majonézy použiť jogurt. V prípade, že sa ľudia majonézy úplne vzdať nechcú, je dobré ju s jogurtom aspoň čiastočne zmiešať. Odporúčajú to viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie Peter Minárik a lekár a výživový špecialista Boris Bajer.



"Majonézu zo šalátu nemusíte úplne vylúčiť z vianočného menu, no skúste ju aspoň čiastočne zmiešať s nízkotučným gréckym jogurtom, ktorý je zdrojom bielkovín, nie tukov. Viete tak kalorickú hodnotu jedla znížiť o 200 až 300 kalórií, ktoré by ste spaľovali polhodinou behu," vysvetlil Bajer.



V zdravšej a ľahšej alternatívne možno pripraviť aj iné sviatočné jedlá či koláče. Podľa odborníkov je dôležitý najmä správny výber surovín. Pri varení či pečení Minárik radí používať menej tukov a cukru, prípadne ku konkrétnej receptúre zvážiť použitie náhrad, akými môžu byť napríklad nízkokalorické alebo nekalorické sladidlá, rastlinné tukové nátierky s nižším obsahom tuku, rastlinný olej namiesto masla alebo celozrnnú múku namiesto bielej. Namiesto masla či šľahačky radí použiť napríklad odtučnený hladký tvaroh alebo biely jogurt. Tam, kde je to možné, tiež radí používať čerstvé alebo sušené ovocie a dbať na zásadu menej tuku, cukru a múky, viac tvarohu, jogurtu, ovocia.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR radí zvoliť namiesto ťažkých krémových zákuskov napríklad ovocné či tvarohové. "Cukor môžete nahradiť medom, koláče si zdravšie osladíte prirodzene usušeným ovocím," doplnil. Jemné pečivo neodporúča piecť do hneda, ale do zlatistého odtieňa. "Znížite tak tvorbu akrylamidu, chemickej látky, ktorá sa tvorí najmä v potravinách s obsahom škrobu pri vyšších teplotách pečenia," vysvetlil úrad.



Odporúča tiež jedlá menej soliť. "Odporúčané denné množstvo je najviac päť gramov soli v strave, teda približne jedna čajová lyžička," ozrejmil. Soľ radí nahradiť bylinkami, sušenou zeleninou alebo koreninami.



Minárik pripomenul, že smaženie možno nahradiť zdravšími spôsobmi prípravy, ako sú pečenie, dusenie či ideálne príprava na pare. Odporúča vylúčiť mastné a tučné mäsové výrobky. "Výnimkou sú morské ryby, ako napríklad losos. Biele mäso je zdravšie ako červené," doplnil.