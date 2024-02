Ženám s HPV hrozí vyššie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Londýn 7. februára (TASR) - U žien, ktoré sa nakazia ľudským papilomavírusom (HPV), existuje takmer štyrikrát väčšia pravdepodobnosť, že podľahnú ochoreniu srdca. Naznačuje to výskum vedcov z juhokórejskej univerzity Songgjungwan, zverejnený v stredu v britskom vedeckom časopise European Heart Journal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



HPV môže spôsobiť zápal ciev, čo prispieva k zablokovaniu a poškodeniu tepien, uviedli vedci.



HPV je skupina vírusov prenášaná sexuálnym stykom, ktorá sa nevyznačuje nijakými symptómami. Približne 13 druhov vírusov HPV spôsobuje väčšinu prípadov rakoviny krčka maternice.



Vedci podrobili lekárskym prehliadkam vyše 163.000 Kórejčaniek bez kardiovaskulárneho ochorenia, aby zistili, či možno HPV považovať za rizikový faktor pre vznik problémov so srdcom. Účastníčky štúdie mali v priemere 40 rokov a screeningové vyšetrenia podstupovali každý rok alebo dva v priemere po dobu osem a pol roka.



Tím vedcov takto zistil, že u žien s HPV existuje až 3,91-krát vyššia pravdepodobnosť upchatia tepien a 3,74-krát vyššia pravdepodobnosť, že zomrú v dôsledku ochorenia srdca. Toto riziko bolo ešte väčšie u žien s HPV, ktoré mali nadváhu.



"Je známe spojenie HPV s rakovinou krčka maternice, no výskumy začínajú teraz ukazovať, že tento vírus je možné nájsť aj v krvnom obehu. Je možné, že vírus spôsobuje zápal krvných ciev, čo prispieva k upchatiu a poškodeniu tepien a k riziku kardiovaskulárnych ochorení," uviedli autori štúdie.



Ako dodali, výskum poukazuje na dôležitosť komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacientov s HPV vírusom, predovšetkým tých, ktorí trpia nadváhou a inými rizikovými faktormi. "Je dôležité, aby ľudia s HPV vedeli o možnom riziku vzniku rakoviny krčka maternice i chorôb srdca. Mali by absolvovať pravidelné screeningové testy a osvojiť si zdravý životný štýl, aby zmiernili riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení," uviedla jedna z popredných autoriek štúdie Hae Suk Cheongová.



Očkovanie 12-ročných dievčat či chlapcov proti HPV je na Slovensku plne hradené zdravotnými poisťovňami v dvojdávkovej schéme. Bezplatné doočkovanie proti HPV je od 1. decembra 2023 na Slovensku možné aj pre trinásťročných a štrnásťročných, uvádza ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke. HPV môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví, pripomína TASR.