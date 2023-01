Žiaci pre pandémiu prišli o tretinu vzdelania, zistili vedci

Paríž 31. januára (TASR) - Študenti v školopovinnom veku prišli v dôsledku pandémie koronavírusu o viac než tretinu vedomostí, ktoré stále ešte nedohnali. To môže predstavovať vážny problém pre celú generáciu detí, vyplýva z rozsiahlej analýzy výsledkov vedeckých štúdií. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP.



Pandémia ochorenia COVID-19 zapríčinila jedno z najväčších narušení vzdelávacieho procesu v dejinách. Až 95 percent študentov na celom svete postihli uzávierky škôl, pričom oveľa bežnejšou sa stala online výučba na diaľku. Tím európskych vedcov skúmal, ako táto skutočnosť ovplyvnila vzdelanie študentov.



Odborníci analyzovali 42 štúdií zverejnených medzi marcom 2020 a augustom 2022 v 15 štátoch sveta vrátane niekoľkých európskych a juhoamerických krajín, ako aj v USA, Juhoafrickej republike a Austrálii.



Z vykonanej metaanalýzy vyplýva, že deti vo veku medzi päť až 18 rokov prišli o približne 35 vzdelania, v porovnaní s bežným školským rokom. Najväčšie deficity vo vzdelávaní podľa vedcov súviseli s hromadným zatváraním škôl v prvej fáze pandémie.



Podľa štúdie zverejnenej v odbornom časopise Nature Human Behaviour boli týmto výpadkom školského vzdelávania neúmerne silne zasiahnuté deti zo znevýhodneného prostredia a z chudobnejších krajín sveta. "Kríza vzdelávania je krízou rovnosti," povedal v tejto súvislosti vedúci vedeckého tímu Bastian Betthauser z francúzskej univerzity Sciences Po.



Vedci pri svojom výskume zaznamenali väčšie "vzdelávacie deficity" v matematike než napríklad v čítaní. "Môže to byť spôsobené tým, že rodičia dokážu lepšie pomáhať svojim deťom s čítaním než s matematickými cvičeniami," povedal Betthauser na pondelňajšom tlačovom brífingu.



Výskumníci s odvolaním sa na svoje zistenia apelovali na krajiny sveta, aby podnikli náležité opatrenia, ktoré by pomohli žiakom dohnať zistené medzery vo vedomostiach spôsobené pandémiou.