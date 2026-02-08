Žiarska kotlina zrealizovala v uplynulých rokoch takmer 70 projektov

< sekcia Import
Žiar nad Hronom 8. februára (TASR) - Takmer 70 projektov v hodnote 2,1 milióna eur, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života obyvateľov a k posilneniu miestnej ekonomiky, sa podarilo zrealizovať miestnej akčnej skupine (MAS) Občianske združenie Žiarska kotlina v programovom období Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022. TASR o tom informovala manažérka MAS Vlasta Kútiková s tým, že MAS sa aktuálne uchádza o udelenie nového štatútu.
Kútiková konštatovala, že spomínané obdobie sa pre MAS Žiarska kotlina nieslo v znamení intenzívnej podpory rozvoja obcí, miestnych komunít aj poľnohospodárskeho sektora v okrese Žiar nad Hronom. Vedenie MAS vníma podľa jej slov toto programové obdobie ako veľmi dôležité a úspešné. Vďaka spolupráci s obcami, podnikateľmi a miestnymi aktérmi sa jej podarilo pretaviť európske a národné zdroje do konkrétnych projektov, ktoré majú reálny prínos pre obyvateľov územia.
Medzi realizované projekty patrila napríklad rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska v obciach Bzenica, Vyhne, Dolná Trnávka, Horná Ves, Sklené Teplice a meste Kremnica. Ďalším príkladom úspešnej podpory je podľa Kútikovej investícia do moderného technického vybavenia miestneho poľnohospodárskeho podniku zameraného na špecializovanú rastlinnú výrobu.
Ostatné projekty boli realizované najmä v rámci výziev zameraných na budovanie a modernizáciu miestnej infraštruktúry, rozvoj základných služieb pre obyvateľstvo, podporu poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom investícií do inovatívnych technológií a strojového vybavenia, ako aj prostredníctvom vlastného grantového programu MAS, ktorý podporil drobných výrobcov, remeselníkov, miestne tradície a komunitné, kultúrne či športové podujatia.
„Skúsenosti z uplynulého obdobia sú pre nás silným základom do budúcnosti. Naším cieľom je nadviazať na dosiahnuté výsledky a pokračovať v systematickej podpore rozvoja územia v spolupráci s miestnymi partnermi,“ konštatovalo vedenie MAS. Kútiková dodala, že MAS Žiarska kotlina sa uchádza o udelenie nového štatútu miestnej akčnej skupiny.
