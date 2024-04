Žilina krok od postupu do extraligy, rozhodnúť môže už v piatok

HC Prešov – Vlci Žilina 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Gól: 56. Paukovček (Jakúbek), rozhodovali: Novák, Goga – Bogdaň, Knižka, vylúčení: 5:5 na 2 min, J. Nemec na 5 min. + DKZ (za hrubosť) - Beták na 5 min. + DKZ (za hrubosť), presilovky a oslabenia: 0:0



/stav série: 0:3/



HC Prešov: Ovečka – Glazkov, Semaňák, Putala, Mihalik, J. Nemec, Pulščák, K. Jendroľ – Leščenko, D. Kohút, S. Hrabčák – Ďaloga, Vrábeľ, Sigarev – Chalupa, Toma, T. Klíma – Lačný, Ščurko, Poliaček – Milý



Vlci Žilina: Valent (44. Košarišťan – 47. Valent) – J. Pobežal, Jansons, Holenda, Kolář, Rajnoha, Djakov, Malina – Bezúch, Galamboš, R. Varga – Belluš, Šmída, Beták – Koyš, Mráz, Jakúbek – Melcher, Paukovček, Juščák – M. Halama.







Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: „Je to určite ťažká situácia pre nás. Máme ofenzívny tím a potrebujeme nájsť cestu, ako si ukradnúť bránkovisko súpera, ako nájsť cestu k odrazenému puku a ako nájsť cestu k skórovaniu. Verím, že to zajtra nájdeme a budú sa diať veľké veci. Ja verím v tento tím a verím v charakter tohto tímu. Verím, že zajtra nás diváci poženú za prvým víťazstvom v sérii. Môžeme napísať silný príbeh a ísť si za tým."



Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: „Musím sa priznať, že dnes mužstvo neodviedlo nadštandardný výkon. Čakal som lepší výkon od tímu. Preto to možno pôsobilo, že tretí zápas v sérii je veľmi dôležitý. Nedokázali sme sa strelecky presadiť, až teda v závere. Samozrejme, je jedno, či vyhráte 1:0 alebo 8:1. Nám sa to dnes podarilo a máme prvý mečbal, tak uvidíme.”







Prešov 18. apríla (TASR) - Hokejisti Žiliny sú len krok od postupu do Tipos extraligy. Vo štvrtkovom treťom finálovom zápase play off Slovenskej hokejovej ligy (SHL) zvíťazili na ľade Prešova 1:0 a v sérii vedú už 3:0. O jediný presný zásah v stretnutí sa postaral v 56. minúte útočník Lukáš Paukovček. Štvrtý zápas je na programe v piatok o 17.30 h v Prešove.