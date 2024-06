Žilinský samosprávny kraj aj v tomto roku ocení významné osobnosti

Žilina 5. júna (TASR) - Do konca augusta môže verejnosť zasielať svoje návrhy osobností, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Podľa jej slov krajská samospráva udelí ocenenia v dvoch kategóriách po 14. raz. "Cenu ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť Zastupiteľstvo ŽSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a šíreniu dobrého mena ŽSK na Slovensku aj v zahraničí," uviedla Lacová.



Pripomenula, že vlani Cenu ŽSK získal Ján Kudlička za dlhoročný prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry a Rudolf Patrnčiak za výnimočný prínos v oblasti folklóru a za propagáciu ľudového umenia Jánošíkovho kraja doma i v zahraničí. Rovnaké ocenenie kraj udelil in memoriam Adolfovi Schererovi za futbalové úspechy a reprezentáciu kraja a Slovenska doma i v zahraničí.



Verejnosť môže zasielať svoje návrhy na ocenenie aj v druhej kategórii, kde sa udeľuje pamätná plaketa osobám za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, kultúrnej či verejnoprospešnej činnosti, ako aj za účasť pri záchrane ľudského života. "Svoje návrhy na nominácie môže verejnosť zasielať do 31. augusta 2024. Potrebné je vyplniť formulár a uviesť krátku charakteristiku a súhlas nominovanej osobnosti," upozornila Lacová.