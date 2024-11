Zima bez herpesu? Pomôže aj jedenie týchto potravín

Bratislava 20. novembra (OTS) -vás naučí, ako liečiť herpes, zabrániť jeho šíreniu a či v tele pretrváva navždy, alebo sa ho dá zbaviť.Herpetické infekcie sú veľmi často sa vyskytujúce infekcie spôsobené vírusom Herpes simplex. Tento vírus spôsobuje malé svrbivé a bolestivé vriedky alebo pľuzgieriky v okolí úst, v blízkosti oka alebo na genitáliách.Rozlišujeme dva typy vírusu herpes simplex. Herpes simplex vírus typu 1 je zvyčajne lokalizovaný na perách alebo iných častiach tváre a celosvetovo postihuje až 67 % populácie. Šíri sa priamym kontaktom s infikovanou osobou, ktorá má herpes aktívne rozvinutý a najčastejšie sa šíri priamo slinami pri bozkávaní alebo nepriamo kvapôčkami pri kýchaní alebo kašľaní. Herpes simplex vírus typu 2 postihuje približne 13 % populácie a častejšie sa vyskytuje u žien. Tento typ postihuje predovšetkým vonkajšie pohlavné orgány. Prenáša sa priamo pohlavným stykom s nakazenou osobou alebo prenosom z matky na dieťa počas pôrodu.“ hovorí Mária Meščanová z Dr. Max. Spúšťačom vzplanutia infekcie môže byť nadmerný stres, zlá životospráva, nedostatok spánku, ochorenie, pobyt na slnku či menštruácia.V zime nás často trápi herpes na perách, známy ako opar. Niekoľko dní pred vznikom oparu môže pacient pociťovať brnenie či pálenie v okolí pier alebo na tvári. Toto obdobie je najideálnejšie na začatie liečby. V ďalšej fáze sa vytvorí vyvýšený červený pľuzgier naplnený tekutinou. Tieto pľuzgiere môžu praskať, vytekajú a spôsobujú bolestivé rany. V tomto štádiu je pacient najviac nákazlivý. Po niekoľkých dňoch až do dvoch týždňov sa vytvorí chrasta, ktorá neskôr odpadne a opar sa zahojí.upozorňuje farmaceutka z Dr. Max. Ak sú prítomné tieto celkové príznaky a herpes v blízkosti oka, pacient by mal vyhľadať lekársku pomoc. Zle liečený herpes totiž môže spôsobiť aj závažné poškodenie zraku.Pri liečbe herpetických vírusov je veľmi dôležitý správny čas podania liečiva. Ešte pred vznikom pľuzgierov by mal pacient začať liečbu antivirotikami. V lekárňach sú voľne dostupné len vo forme krému. Ak u vás už pľuzgiere prepukli, je potrebné ich vysušovať. Účinne pôsobia krémy s obsahom oxidu zinočnatého. Lokálne sa môžu použiť aj antiseptiká a adstrigenciá (na liečbu mokvajúcich rán), ako tanín, najmä po prasknutí pľuzgierov.Dostať aj prípravky na prírodnej báze. „“ radí odborníčka z Dr. Max. Veľmi obľúbenou liekovou formou pri šíreniu infekcie sú hydrokoloidné náplasti. Úľavu od pálenia a svrbenia je možné docieliť aj priložením studených obkladov. Dĺžka liečby oparu býva zvyčajne 7 až 10 dní.Foto: Unsplash.com/Mayumi MacielPri liečbe herpesu pomáha taktiež úprava jedálnička. Zistilo sa, že zvýšené množstvo arginínu (aminokyselina) v strave podporuje vznik herpesu, a naopak, zvýšené množstvo lyzínu ho brzdí. Preto je vhodné zaradiť do jedálnička potraviny s vysokým obsahom lyzínu, ako napríklad ryby, kuracie, jahňacie, teľacie mäso, mlieko, syry, fazuľu, kvasnice a väčšinu druhov ovocia a zeleniny. Ako nevhodné sa javia potraviny ako čokoláda, kokos, sója, oriešky, biela múka.Pacienti, u ktorých sa často objavujú vírusové infekcie, by mali dbať aj na zvýšenú hygienu. Dôležité je dôkladné a časté umývanie rúk, používanie vlastných hygienických potrieb či sa vyhnúť používaniu rúžov a balzamov. V chrípkovom období je dobré posilňovať imunitu, a to napríklad prípravkami s obsahom vitamínov C, D, zinku, echinacei, rakytníka či s obsahom betaglukánov.