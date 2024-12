Zima s bábätkom: Ako ho obliecť a kedy ísť na prechádzku?

Bratislava 19. decembra (OTS) - Starostlivosť o bábätko v zime je o čosi náročnejšia oproti letným mesiacom. Rodičia sa musia zamýšľať napríklad nad tým, kedy je vhodné vyraziť na prechádzku a či neostať radšej v teple domova, ako obliekať bábätko, aby sa nespotilo a nebola mu zima alebo či je vhodné vetrať domácnosť.pre vás pripravila praktické rady týkajúce sa zimnej starostlivosti o bábätko.Ak je vaše bábätko zdravé, určite nevynechajte pravidelné prechádzky na čerstvom vzduchu. Odporúčané sú prechádzky už po dvoch týždňoch od narodenia, a to pokojne aj každý deň. Môžete začať tým, že s bábätkom budete krátko na balkóne či terase a postupne mu budete predlžovať dobu pobytu na čerstvom vzduchu. S novorodencom môžete vonku stráviť aj dve hodiny – najmä okolo poludnia, keď ešte svieti slniečko.Foto: Unsplash.com/Eric FroehlingBábätko je ideálne obliekať formou vrstvenia a používať kvalitnú bavlnenú bielizeň, ktorá nedráždi citlivú detskú pokožku. Všeobecne sa odporúča, aby malo bábätko o jednu vrstvu viac ako dospelý.“ radí Lenka Čorbová z Dr. Max.Tvár bábätka je počas prechádzky vystavená poveternostným podmienkam, preto je potrebné v zime vyberať kvalitný hutnejší krém, ktorý je určený novorodencom. Kozmetika pre bábätká by svojím zložením mala prihliadať nielen na citlivú pokožku novorodenca, ale aj na zastúpenie jednotlivých zložiek vzhľadom k ročnému obdobiu a počasiu. „“ hovorí farmaceutka z Dr. Max.Foto: Unsplash.com/Mikael StenbergZimné obdobie sa vyznačuje vyššou chorobnosťou. Preto je potrebná správna hygiena nosa, a to nielen v zime, ale aj v iných ročných obdobiach – zvlášť u novorodencov. Vďaka správnej hygiene nosa môžu bábätká voľne dýchať, zároveň zabraňujeme pomnoženiu patogénov a následným rozvojom zápalov v dýchacích cestách a strednom uchu. Preventívne čistenie nosu sa odporúča raz denne. Vhodné je u novorodencov nos vypláchnuť izotonickou morskou vodou, ktorá je pre novorodencov balená v ampulách. Pre staršie deti môžu rodičia voliť aj sprej. Vytečené hlieny potom len stačí poutierať gázou alebo použiť vatovú tyčinku, ale vždy len pri povrchu nošteka a nezachádzať dnu.Dôležitá je cirkulácia čerstvého vzduchu v domácnosti, kde sa bábätko zdržiava. Významné je predovšetkým pravidelné vetranie domácnosti niekoľkokrát za deň. Ideálne hneď ráno a večer pred spaním alebo aj v prípadoch, ak máte pocit vydýchaného vzduchu. Pri chorobách je potrebné častejšie vetranie. „“ hovorí Lenka Čorbová. V zimných mesiacoch, keď sa začína vykurovať, je nižšia vlhkosť a suchší vzduch, ktorý prispieva k vysušovaniu sliznice. Tá môže byť následne náchylnejšia na ľahšie poškodenie a skôr sa tam uchytia rôzne patogény. Ak je vlhkosť nižšia, je vhodné zaobstarať si pri bábätku zvlhčovač vzduchu. Vlhkosť by sa mala pohybovať okolo 50 až 60 %. Tak ako nízka, ani vysoká vlhkosť nie je ideálna, pretože napomáha rozmnožovaniu plesní, ktoré sú zdraviu škodlivé. Deti by sa mali zdržiavať v izbe pri teplote 18 až 22 stupňov Celzia. Prekurovanie nie je vhodné.Foto: Unsplash.com/Khoa PhamZásady kúpania novorodenca v zime sa nelíšia oproti teplým mesiacom. Bábätko by sa malo kúpať každý druhý až tretí deň. Farmaceutka z Dr. Max upozorňuje, že príliš časté kúpanie môže spôsobiť odmastenie pokožky a narušiť jej funkciu. Na kúpanie je potrebné používať kvalitné produkty a miestnosť by mala byť vyhriata aspoň na 24 až 25 stupňov Celzia. Teplota vody by sa mala pohybovať okolo 36 až 37 stupňov Celzia a po kúpeli bábätko len jemne osušte.