ZIMA SA VRACIA: Pondelok prinesie aj sneženie
Najvyššia denná teplota -4 až 1, na juhozápade do 4 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - V noci malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele snehové prehánky, najmä na severe. Cez deň prevažne oblačno, od západu postupne zamračené. Miestami, najmä v západnej polovici, slabé sneženie. Na juhozápade aj dážď so snehom s možnou tvorbou poľadovice.
Najnižšia nočná teplota -3 až -9, v severnej polovici väčšinou -9 až -15 stupňov Celzia.
V noci prevažne severný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), na východe miestami okolo 12 m/s (45 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 18 m/s (65 km/h), postupne zoslabne. Počas dňa juhovýchodný až južný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h).
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -3 až -5 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m -5 až -7 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -7 až -9 stupňov Celzia.
