Poľovníci v oblasti Slanca počas zimy prikrmujú lesnú zver

Slanec 11. januára (TASR) – Poľovníci sa aj napriek zatiaľ miernej zime starajú o lesnú zver, aby v prípade núdze v krmoviskách nachádzala potrebnú potravu a minerály. Ako pre TASR uviedol predseda Poľovníckeho združenia Slanská dolina so sídlom v Slanci (okres Košice-okolie) František Petro, prikrmovanie sa v ich oblasti netýka diviakov z dôvodu opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných (AMO).



„Prikrmovanie srnčej a vysokej zveri robíme tak, aby dostávali minerály – soľ a objemové krmivo. Dávame sušenú ďatelinu, teda seno, senáž a siláž, ale nie v nejakom veľkom množstve. To je vláknina, ktorú táto zver potrebuje. Okrem toho v lese je dostatok lesných semien, ako sú bukvica, žaluď," priblížil Petro.



Stavy vysokej zveri sú v súčasnosti podľa neho veľmi veľké, čo sa odzrkadľuje aj na škodách spôsobených na poľnohospodárskych kultúrach a lesných porastoch, preto cieľom nie je nadmerným prikrmovaním zvyšovať jej populáciu.



Seno je dôležité, aby v prípade snehovej nádielky zver nerobila škody najmä na mladinách ohryzom a lúpaním. Dáva sa do krmelcov, kde je chránené od poveternostných vplyvov, aby nezhnilo.



Starať sa pritom treba aj o malú srstnatú a pernatú zver, teda bažanty a zajace. „Je možné, že v najbližšom období napadne sneh, a potom by mala táto zver sťažený prístup k potrave," vysvetlil predseda združenia. Pre zajace sú menšie kŕmidlá na seno, pre bažanty zásypy. „Dáva sa tam taká miešanka – kukurica, pšenica, hrach a všelijaký výmet z čističiek," dodal Petro.



Región Slanských vrchov, ako aj ďalšie oblasti v minulom roku poznačil výskyt AMO. K nariadeným opatreniam patril zvýšený lov diviakov s cieľom znížiť ich populačnú hustotu a vyhľadávanie uhynutých kusov.



„Opatrenia z našej strany boli určite dostačujúce. Strelili sme viac ako 100 diviakov, z ktorých bolo okolo 30 pozitívnych a ďalších asi 20 sme našli uhynutých. V súčasnom období je podľa výsledkov vidno, že počet diviakov pozitívnych na AMO u nás už poklesol," skonštatoval Petro. Poľovnícke združenie Slanská dolina má 38 členov a vykonáva právo poľovníctva na 4046 hektároch, z toho je 860 hektárov lesa.