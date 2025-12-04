< sekcia Import
Zimná novinka Dominika Dána predpovedá ďalší mrazivý prípad
Bude mať detektív Krauz do činenia s nadprirodzenými javmi alebo pôjde len o šikovnú manipuláciu?
Autor OTS
Bratislava 4. decembra (OTS) - Vychádza nová kniha najpredávanejšieho slovenského autora Dominika Dána.
V románe Veštica sa legendárna kancelária stoštyridsaťjeden opäť púšťa do vyšetrovania, ktoré preverí skúsenosti tých najostrieľanejších členov. Detektívi z oddelenia vrážd čelia zločinu, čo sa vymyká bežnej praxi.
V lese nájde náhodný bežec dievča, ktoré podľahlo ťažkým zraneniam. Brutalita útoku zarazí aj skúseného súdneho lekára doktora Lengyela. Nezvyčajná zhoda medzi postihnutím chrupu obete a páchateľa naznačuje, že detektívi pred sebou majú prípad, na aký sa nedá pripraviť.
Kým sa Chosé a Krauz prehrýzajú stopami brutálneho vraha, na stole sa objaví aj starší, dodnes nevyriešený prípad – zmiznutie syna bohatého rakúskeho podnikateľa. Do vyšetrovania nečakane vstúpi záhadná postava, ktorá tvrdí, že odpovede na všetky otázky nájde v tarotových kartách alebo pomocou magického kyvadielka.
Veštica je ďalším dôkazom majstrovstva Dominika Dána – napínavý, dynamický a miestami znepokojivý román, ktorý nesklame verných fanúšikov, ale ani nových čitateľov slovenského autora.
Štyridsiata prvá kniha Dominika Dána Veštica vychádza 5. decembra 2025.
Okrem klasického vydania knihy Veštica s typickou policajnou páskou na obálke je k dispozícii aj limitovaná edícia vo väčšom formáte s obálkou, ktorú ilustroval Jozef Gertli Danglár.
Vydavateľstvo Publixing spolu s Vydavateľstvom SLOVART vydávajú postupne aj mp3 verzie kníh Dominika Dána (nové vydania číta Martin Mňahončák, staršie Marián Geišberg). Počas prechádzok Bratislavou si stále môžete zahrať špeciálnu mestskú hru Stopy Dominika Dána, ktorú na motívy Dánových kníh vytvorila zážitková agentúra Zazito.ooo.
Dominik Dán sa zaoberal vyšetrovaním zločinov viac ako tridsaťpäť rokov. Osobné kontakty s vrahmi, lupičmi, únoscami a inou „lepšou spoločnosťou“ mu umožnili pochopiť nepísané zákony podsvetia. Všetky jeho predchádzajúce knihy vyšli vo Vydavateľstve SLOVART a okamžite sa stali bestsellermi. Podľa románu Červený kapitán bol nakrútený úspešný akčný film. Knihy vychádzajú aj v českom, poľskom a najnovšie aj v maďarskom preklade.
Dánova tvorba sa stala fenoménom domácej literárnej scény. Štrnásťkrát získal ocenenie Slovenský spisovateľ roka a sedemkrát si odniesol cenu Titul roka za najpredávanejšiu knihu v rámci prestížnych Panta Rhei Awards – Cien knižnej múzy.
O autorovi
