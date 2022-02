Zimné podmienky sú len vo vyššie položených regiónoch a na horách

Bratislava 15. februára (TASR) - Stabilné zimné podmienky sú na Slovensku už len vo vyššie položených regiónoch a na horách. Meteorológovia v nasledujúcich dňoch neočakávajú opätovný návrat zimy do nižších polôh. Predpovedajú, naopak, dažďové zrážky a topenie snehu. Hranica sneženia zotrvá v stredných horských polohách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Uplynulý týždeň sa podľa meteorológov situácia na Slovensku so snehovou pokrývkou stabilizovala. "Ustali výdatnejšie snehové zrážky, na horách pominulo zvýšené až veľké lavínové nebezpečenstvo. Snehová pokrývka začala pri pomerne vysokých teplotách vzduchu postupne sadať a neskôr aj výraznejšie topiť," spresnil ústav.



Vývoj poveternostných podmienok v posledných dňoch spôsobuje podľa meteorológov úbytok snehovej pokrývky, a to najmä v nižších polohách pod zhruba 800 metrov nad morom. Nová snehová pokrývka pribudla zväčša len od stredných horských polôh nad 1000 metrov nad morom, avšak v nevýraznom množstve.



"V nížinách v južnej polovici územia pretrváva počasie s ojedinelým výskytom prechodnej snehovej pokrývky, pripomínajúce neskorú jeseň, respektíve skorú jar," priblížil SHMÚ s tým, že súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 500 metrov nad morom. Zásoby vody v snehovej pokrývke v jednotlivých povodiach väčšinou zotrvávali na hodnotách z minulého týždňa, respektíve mierne klesli. V povodí Váhu sa zásoby mierne zvýšili.



SHMÚ k pondelku (14. 2.) evidoval vo vyššie položených lokalitách na Slovensku snehovú pokrývku v Makove na úrovni 30 centimetrov, v Skalitom a Kláštore pod Znievom 17, v Dolnom Kubín 25, v Liptovskej Osada 34, v Detvianskej Hute 14, v Mýte pod Ďumbierom 14, v Ždiari 35 či Remetských Hámroch desať centimetrov.