Zinok a imunita – ako to funguje

Zinkorot - zinok, ktorý lieči

Zinkorot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu zinkumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Bratislava 27. februára (OTS) - Tie sa často prejavujú ako nádcha, škrabanie v krku až bolesť hrdla a mierna teplota s únavou. Zinok zohráva dôležitú úlohu v imunitnom systéme. Zinok je esenciálny stopový prvok, ktorý aktivizuje mnohé enzýmy v našom organizme. Nachádza sa predovšetkým v kostiach, svaloch, pokožke, obličkách a očiach. Zinok má veľký vplyv na mnohé funkcie ľudského tela. Najčastejšie si ho spájame s dermatologickými ochoreniami. No zinok je užitočný aj v podpore imunity. Doporučený príjem zinku v potrave pre dospelých mužov a ženy je 10 mg, resp. 7 mg denne.Akútne respiračné infekcie (ARO) nás počas roka, zvlášť v chladnejšom období, môžu postihnúť aj častejšie. Je teda pravdepodobné, že raz a možno aj viackrát v roku, ochorieme my alebo niekto z našich príbuzných a niekoľko dní budeme musieť s chorobou bojovať. Absencia v práci alebo škole, znížená kvalita života, neschopnosť plniť si svoje domáce a pracovné povinnosti a nakoniec často niekoľkodňový pobyt v domácej liečbe. To je najčastejší scenár, ktorý sa opakuje takmer každoročne u mnohých z nás. Infekčné ochorenia, ktoré sú zapríčinené oslabenou imunitou v takomto chladnejšom období majú mnoho nepríjemných príznakov a prejavov. Najčastejšie sa prejavujú ako nádcha, škrabanie v krku až bolesť hrdla a mierna teplota s únavou. Na niekoľko dní nás tak vyradia z plnohodnotného života a prinútia zostať s boľavým hrdlom a upchatím nosom doma v posteli. Aj napriek tomu, že ide o dobre známe príznaky, ktoré nepovažujeme za príliš vážne, predsa je dôležité, aby sme sa ich zbavili v čo najkratšom čase a mohli aktívne pokračovať v rodinnom i pracovnom živote.Pri oslabenej imunite môže byť v chladnejšom období zvýšená náchylnosť voči infekciám. Imunita je schopnosť nášho tela bojovať proti chorobám spôsobených baktériami alebo vírusmi. Keď už ale ochorieme, v našom organizme sa aktivuje imunitný systém. Každá súčasť imunitného systému sa snaží svojim spôsobom bojovať proti pôvodcovi onemocnenia, ktorým je v tomto prípade vírus. Najdôležitejšou zložkou imunitného systému, ktorá sa podieľa na likvidovaní vírusov sú biele krvinky. Z tých významnejších spomeňme napríklad B a T - lymfocyty, NK bunky a makrofágy. A zinok je ich vynikajúcim pomocníkom. Ak ho máme v tele málo, dochádza k útlmu väčšiny funkcií imunitného systému. Nízka hladina zinku postihuje aj fungovanie NK buniek a makrofágov. A naopak, dostatok zinku podporuje fungovanie dôležitých zložiek imunitného systému: B a T-lymfocytov. Vďaka nemu je odpoveď nášho imunitného systému na ochorenie rýchla a silná.Keďže sa nedokážeme vyhnúť obdobiam, počas ktorých je zvýšený výskyt infekčných ochorení, je dôležité myslieť na svoj imunitný systém a posilňovať ho. Vďaka silnej imunite tak máme väčšiu šancu, že sa náš organizmus vysporiada s prípadným infekčným ochorením rýchlejšie alebo sa mu aj celkom vyhne. Bolesť hlavy, hrdla, zvýšená teplota, únava a ďalšie nepríjemné symptómy ochorenia nás tak nebudú trápiť a my si namiesto kašľania, kýchania a pobytu v posteli budeme môcť užívať svojich blízkych, svoje koníčky alebo aj tuhú zimu.