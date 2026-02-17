< sekcia Import
Zinok podporuje náš imunitný systém. Pozrite sa ako
V období zvýšeného výskytu respiračných ochorení je veľmi pravdepodobné, že sa nakazíme vírusom a naša imunita bude musieť niekoľko dní bojovať dôsledkami infekčného ochorenia. Užitočným pomocníkom nášho imunitného systému je zinok.
Bratislava 17. februára (OTS) - V období zvýšeného výskytu respiračných ochorení je veľmi pravdepodobné, že sa nakazíme vírusom a naša imunita bude musieť niekoľko dní bojovať dôsledkami infekčného ochorenia. Užitočným pomocníkom nášho imunitného systému je zinok.
Úloha zinku v imunitnom systéme
Ako to funguje? Keď ochorieme, v našom organizme sa aktivuje imunitný systém. Zjednodušene povedané, ide o špeciálnu armádu, ktorá pozostáva z rôznych „bojových jednotiek“. Každá z nich sa snaží svojim spôsobom bojovať proti agresorovi, ktorým je často vírus. Najdôležitejšou zložkou imunitného systému, ktorá sa podieľa na likvidovaní vírusov sú biele krvinky. Z tých významnejších spomeňme napríklad B a T - lymfocyty, NK bunky a makrofágy. A zinok je ich vynikajúcim pomocníkom. Ak ho máme v tele málo, dochádza k útlmu väčšiny funkcií imunitného systému. Nízka hladina zinku postihuje fungovanie NK buniek a makrofágov. Zinok sa teda podieľa na budovaní, posilňovaní a správnom fungovaní imunitného systému.
V krátkom edukatívnom videu si môžete pozrieť ako to funguje.
Dôsledky oslabenej imunity v zimnom období
Ako sme už povedali, zinok zohráva dôležitú úlohu v podpore imunitného systému. Dôsledky oslabenej imunity na náš organizmus sú nepríjemné v každej situácii a v každom ročnom období. No asi najintenzívnejšie ich pociťujeme práve v zimných mesiacoch. Oslabená imunita sa môže prejavovať ako: nádcha, škrabanie v krku až bolesť hrdla a mierna teplota s únavou. Preto by sme mali dbať nato, aby bola naša imunita v dobrej kondícii práve vtedy, keď ju najviac potrebujeme. Zinok je jedným z užitočných pomocníkov. Aj vďaka zinku a možnej kombinácii napríklad s vitamínmi C a D je odpoveď nášho imunitného systému na ochorenie rýchla a silná.
Kde nájsť zinok
Zinok má teda veľký vplyv na mnohé funkcie ľudského tela. Zohráva dôležitú úlohu aj pri hojení rán a funkcii štítnej žľazy a ako sme videli, je užitočný aj v podpore nášho imunitného systému. Doporučený príjem zinku v potrave pre dospelých je u mužov 10 mg a u žien 7 mg denne. Presné požiadavky na príjem zinku sa však líšia vekom a u žien tiež v období tehotenstva a kojenia. O dávkovaní zinku sa poraďte so svojím lekárom, alebo s lekárnikom.
V akých potravinách sa zinok nachádza? V najväčšom množstve môžeme zinok nájsť v morských plodoch ustriciach, homároch a kraboch. Sú to však potraviny, ktoré bežne nemávame na našom stole a v kuchyni. Obsahuje ho aj hovädzie a v menšom množstve bravčové a kuracie mäso, ďalej vaječné žĺtka, otruby alebo tekvicové semienka. Keďže plody mora, medzi ktoré patria ustrice, kraby a homáre sú v našom jedálničku naozaj zriedkavé, stojí zato uvažovať nad doplnkovým prísunom zinku. Zvlášť ľudia, ktorí preferujú vegetariánsky spôsob stravovania by sa mali nad príjmom zinku naozaj zamyslieť.
Jednou z možností doplnkového prijímania zinku je aj Zinkorot® – voľnopredajný liek z obsahom zinku a kyseliny orotovej od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma.
Zinkorot® je voľnopredajný liek s obsahom orotátu zinočnatého, dihydrát, určený na vnútorné použitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
