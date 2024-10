Získajte úver na kúpu kancelárskych priestorov bez problémov

Bratislava 9. októbra (OTS) - Firmy, ktoré sa rozhodnú uprednostniť kúpu vlastných priestorov pred nájmom, môžu získať zásadnú finančnú výhodu. Vlastné priestory si vedia prispôsobiť svojim potrebám bez zbytočných obmedzení v nájomnej zmluve a vďaka fixným nákladom dokážu lepšie plánovať svoju budúcnosť. Navyše, nové priestory fungujú ako investícia a prirodzene rastú na hodnote. To všetko platí za predpokladu, že si firma kúpi A-čkové priestory na výbornej adrese, ktoré majú potenciál zostať desiatky rokov podnikateľsky vysoko atraktívne.Mnoho firiem sa však obáva úveru a z neho plynúcich záväzkov, ktoré si na seba kúpou priestorov berú. A ešte viac majiteľov firiem si myslí, že si kúpu kvalitných priestorov nemôže dovoliť a nedokáže ich financovať. S kvalitným poradenstvom a aktívnou pomocou pri získaní úveru však tieto obavy nie sú na mieste. To je prípad fínskeho developera YIT, ktorý financovanie rieši ako súčasť servisu pri kúpe priestorov v budove ZWIRN OFFICE v biznisovom centre Bratislavy. Inak povedané, YIT zastrešuje získanie financovania pre každú firmu, ktorá prejaví záujem o kúpu vlastných firemných priestorov v kancelárskej budove ZWIRN Office.Firmy, ktoré typicky potrebujú na podnikanie priestory v administratívnej budove, ešte donedávna nemali dôvod riešiť ich financovanie. V Bratislave totiž v minulosti neexistovala možnosť kúpiť si do vlastníctva priestory v top lokalite a novom štandarde. V súčasnosti sa situácia aj vďaka projektu ZWIRN OFFICE zásadne zmenila. Na 12 poschodiach je k dispozícii 9 600 m2 kancelárskych priestorov s kolaudáciou v 2. štvrťroku 2025.V ZWIRN OFFICE si každá firma môže vyskladať svoj priestor na podnikanie podľa vlastných predstáv, a to od 40 m2. Budova umiestnená v centrálnej biznis štvrti Nivy s vynikajúcou dostupnosťou zo všetkých smerov je ideálnym riešením pre firmy zo sektorov, ktoré si zakladajú na osobnom kontakte so zákazníkmi a potrebujú firemnými priestormi reprezentovať. Príkladom sú právnické kancelárie, poradenské firmy v oblasti investícií, daní, účtovníctva, auditu a fúzií a akvizícií, ako aj realitné kancelárie.Vďaka vysokému pohybu ľudí v blízkom nákupnom centre Nivy s autobusovou stanicou je ZWIRN OFFICE ideálne miesto aj pre súkromné lekárske ambulancie a špecializované kliniky od skrášľovacích štúdií a spa až po estetickú medicínu. Veľký plusom je pritom bezplatné 4-hodinové parkovanie v nákupnom centre, len pár desiatok metrov od priestorov ambulancie či kliniky.hovoríKeďže na Slovensku je kúpa podnikateľských priestorov novinkou, firmy majú prirodzene z tohto kroku obavy. Na to však nie je v prípade ZWIRN OFFICE žiaden dôvod.: Firmy majú obavu z vysokých počiatočných nákladov, ktoré sú spojené s kúpou priestorov, a takisto z úveru ako dlhodobého záväzku. V oboch prípadoch nie je dôvod na obavy. Počiatočnú investíciu robí firma len raz (na rozdiel od nájmu, kde ju musí opakovať). Kúpna cena priestorov zase v priebehu rokov môže byť nižšia ako nájmy, ktoré každým rokom stúpajú.Kúpa nehnuteľnosti prirodzene viaže kapitál a majitelia firiem sa obávajú, že v prípade potreby nedokážu flexibilne priestory predať. V skutočnosti však priestorov v top lokalitách bude vždy len obmedzený počet, a tým pádom záujem bude vysoký. Navyše, vlastniť top priestory predstavuje dlhodobú investíciu, ktorá zhodnocuje celkové aktíva firmy.Niekto môže mať obavu, že si nedokáže flexibilne zmenšiť priestory podľa toho, ako sa mu bude v podnikaní dariť. V skutočnosti vie časť kancelárií v prípade potreby prenajať, a tým si zabezpečiť pasívny príjem. Alebo priestory predá a ešte na tom zarobí, keďže s rastom dopytu po kvalitných kanceláriách bude stúpať aj cena. Navyše, keďže sa v budúcnosti neplánuje zásadná výstavba menších kancelárií na predaj, ich hodnota bude časom stúpať.Základné náklady na údržbu priestorov znáša pri nájme vlastník budovy. Ide však o predvídateľné náklady a ak priestory vlastním, viem si ich naplánovať v rámci rozpočtu.vysvetľujeFirma, ktorá prejaví záujem o kúpu priestorov v ZWIRN OFFICE , dostane od fínskeho developera YIT kompletný servis pri získaní financovania v 4 jednoduchých krokoch:YIT má nastavenú spoluprácu s vybranými najväčšími bankami, konkrétne s Tatra bankou, Slovenskou sporiteľňou, Unicredit Bank, VÚB a ČSOB.vysvetľuje, ktorý má vo YIT na starosti servis okolo financovania kúpy priestorov.Pri schvaľovaní úveru na kúpu podnikateľských priestorov je pre banku dôležité spoznať firmu čo najlepšie a „načítať“ jej podnikateľský príbeh a fungovanie.Pri kúpe vlastných priestorov v ZWIRN OFFICE banky zohľadňujú nielen to, že firme ubudne z nákladov nájom, ale aj fakt, že po splatení úveru bude platiť len energie a dane za vlastný priestor. To znamená, že pri kúpe vlastných priestorov berú do úvahy dlhodobú podnikateľskú perspektívu.Výhodou pre firmy je, že nemusí investovať čas do prípravy prezentácie pre banku.hovoríSpracované informácie od záujemcu o nové priestory YIT konzultuje s kontaktnou osobou v každej z partnerských bánk a preveruje, aké financovanie je možné poskytnúť. Následne firma dostane prehľad všetkých možností financovania z jednotlivých bánk aj s výškou úveru, ktorú banky vedia poskytnúť.vysvetľuje postupz YIT.Nie je žiadnou výnimkou, keď domovská banka nevie firme ponúknuť financovanie, avšak iná, konkurenčná banka jej ho schváli.hovoríAj keď sa banky snažia poskytovať v poslednom období čo najviac úverov, získať financovanie dnes nie je jednoduchšie ako predtým. „Zo skúsenosti banky vo všeobecnosti vyžadujú viac informácií a dokladov a sú pri posudzovaní úverov obozretnejšie. Na druhej strane sa však niektoré snažia hľadať riešenia, ako firmám poskytnúť potrebný úver v dostatočnej výške, a to sčasti aj úpravou pravidiel. Pritom je dôležité, že bankári projekt ZWIRN OFFICE poznajú a vedia, že zábezpekou úveru budú priestory s vysokou hodnotou.“Po schválení úveru dorieši všetku administratívu YIT. To znamená, že do banky dodá kompletné podklady k projektu pri schvaľovaní úveru, ako aj kolaudačné rozhodnutia, energetické certifikáty a ďalšie dodatočné podklady po dostavaní celej budovy a dokončení kúpených firemných priestorov. YIT takisto rieši poistenie nehnuteľnosti – od vyžiadania ponúk až po schválenie s klientom, podpis zmluvy a vinkuláciu v prospech banky.sumarizujeAk to zhrnieme, záujemca o kúpu nových firemných priestorov v A-čkovej budove ZWIRN Office dostane od fínskeho developera YIT kompletný servis pri získaní úveru. To znamená, že mu stačí poskytnúť potrebné údaje a o nič ďalšie sa nemusí starať. YIT údaje spracuje do formy, ktorá dáva žiadosti o úver najväčšie šance na úspech a rieši kompletnú administratívu. Samozrejme, pri úplnej dôvernosti v zaobchádzaní s údajmi.Okrem toho sa firma môže spoľahnúť, že podpíše zmluvu o kúpe priestorov až s istotou, že financovanie dostane.vysvetľujeČlenovia profesijných komôr majú pri žiadosti o úver na kúpu kancelárií v ZWIRN OFFICE zásadnú výhodu: môžu získať úver bez predkladania finančných výkazov. Firma, ktorá je členom napríklad advokátskej, lekárskej alebo architektonickej a mnohých ďalších komôr, nemusí pri úvere na kúpu priestorov v ZWIRN OFFICE dokladovať svoje finančné výsledky. Pri úvere do 300-tisíc eur stačí členstvo v príslušnej komore a doklad, že firma stále aktívne podniká. „Ak má firma záujem priestory a je členom komory, stačí, keď nám o tom donesie doklad a my sa postaráme o všetko ostatné. Členstvo v komore je zásadný benefit, ktorý dnes firmám uľahčuje prístup k úveru na financovanie kúpy vlastných priestorov,“ hovorí Michaela Ochmanová z YIT.Po doložení dokladu o členstve v komore YIT pripraví žiadosť o úver a rieši s bankou ďalšie kroky. Ak by úver prevyšoval vyššie spomenutú hranicu, posudzuje banka žiadosť o financovanie štandardne na základe finančných výkazov a ďalších podkladov uvedených vyššie v tomto článku.V prípade záujmu o osobnú obhliadku priestorov v ZWIRN OFFICE nás kontaktujte emailom na komercnepriestory@yit.sk alebo telefonicky na 0903 400 925.• Na rohu Košickej a Svätoplukovej ulice v Bratislave• 12 poschodí / 9 609 m2 kancelárskych priestorov• Kancelárie od 40 m2 na predaj do vlastníctva• Flexibilné rozloženie priestorov podľa individuálnych požiadaviek• Zdieľaná terasa na 7. poschodí• Cyklistické stojisko aj podzemné parkovanie pre autá• Bezbariérový prístup• Začiatok výstavby: 2. kvartál 2022• Plánovaná kolaudácia: 2. kvartál 2025