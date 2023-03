Životopis ženy, ktorá mala rada kone, ale milovala svoje povinnosti

O autorovi:

Matthew Dennison je autorom viacerých vysoko hodnotených prác žánru non-fiction. Je to historik, novinár, životopisec a znalec britskej kráľovskej monarchie. Medzi jeho diela patria aj tituly Posledná princezná: Obetavý život najmladšej dcéry kráľovnej Viktórie, Rímska cisárovná: Život Lívie, Kráľovná Viktória: Rozporuplný život, Za maskou: Život Vity Sackvillovej-Westovej, Za kopčekmi a v diaľavách: Život Beatrix Potterovej, Prvá železná lady: Život Karolíny z Ansbachu, Večný chlapec: Život Kennetha Grahama.

Bratislava 13. marca (OTS) - Kniha Kráľovná sa sústreďuje výhradne na život Alžbety II. a detailne ho opisuje už od jej detstva, cez všetky dejinné udalosti, ktoré ako kráľovná prežila. Je dôstojným životopisom zástankyne typických britských hodnôt − služby, plnenia si povinností, vernosti, dobročinnosti a stoicizmu −, ktorá si zaslúži pozornosť nielen pre svoje postavenie, ale aj ako výnimočná osobnosť.V knihe sa okrem množstva detailných a veľmi zainteresovaných informácií dočítate aj to, že Alžbeta sa do Philipa zaľúbila už ako 13-ročná. On mal vtedy osemnásť rokov a odvtedy pre ňu už neexistoval nikto iný. Nesmierne vrúcny vzťah bol medzi Alžbetou, jej sestrou Margaret a ich rodičmi. Matthew Dennison sa zaoberá aj výchovou Alžbety z predvojnových čias, ktorú ovplyvnila útulná domácnosť pestovaná jej rodičmi, ranné jašenie sa, hrávanie kartových hier, pikniky v okolí Balmoralu, bicyklovanie pri Sandringhame, ale predovšetkým neskrývaná vzájomná láska. Hlavným Alžbetiným záujmom boli kone a dostihy, u Philipa to bol zas jachting a pólo. Autor zdôrazňuje jej oddanosť korune a mimoriadny zmysel pre povinnosť.ponúka detailný a zasvätený pohľad na Alžbetin životný príbeh od detstva cez dospievanie až po panovanie v ére bezprecedentných zmien. Zaznamenáva jej radosti a triumfy, ale aj sklamania a útrapy.