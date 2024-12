Zľava na operáciu očí je lákavá

Bratislava 4. decembra (OTS) - Predvianočné obdobie je štedré na zľavy a zvýhodnené ponuky. Ako ale nenaletieť klinike, ktorá ponúka veľmi nízku cenu na úkor kvality zdravotnej starostlivosti? Primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči radí, aby si pacienti pred operáciou okrem ceny všímali aj ďalšie kritériá, čo poukazujú na kvalitu prevedenia zákroku a celkovej zdravotnej starostlivosti.



Ročne oftalmológovia z Očných kliník NeoVízia riešia desiatky prípadov nesprávne vykonaných zákrokov, ktoré namiesto očakávaného zlepšenia priniesli pacientom zhoršenie ich zraku či zbytočné zdravotné komplikácie. „Operáciu očí pacient absolvuje spravidla len raz za život a jej správne prevedenie má zásadný vplyv na kvalitu života pacienta. Rozumiem, že nižšia či akciová cena zákroku môže byť pre pacienta lákavá, no rozhodne by nemala byť jediným kritériom. Pacient by sa mal zamerať aj na renomé kliniky a jej lekárov, ponuku operačných metód kliniky, pooperačnú starostlivosť a v neposlednom rade kvalitu predoperačného vyšetrenia. To všetko zásadne ovplyvní, ako bude pacient s výsledkami operácie spokojný,“ hovorí očný lekár a chirurg MUDr. Radovan Piovarči, ktorý je spoluautorom viacerých štandardných liečebných postupov v oblasti operácie očí vypracovaných pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Pacienti by si, podľa neho, mali pri výbere očnej kliniky všímať týchto 7 rizikových kritérií, ktoré by mohli poukazovať na to, že za lákavou ponukou by mohla byť zdravotná starostlivosť nižšej kvality.



1. Príliš krátke a nedôsledné vstupné vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie si vyžaduje precízne zváženie desiatok parametrov a tiež vyšetrenie s ľudovo nazývaným rozkvapkaním očí. „Dôsledné vyšetrenie nie je možné spraviť za 20 minút, v NeoVízii sa vstupnému vyšetreniu venujeme približne tri hodiny. Je potrebné pacienta vyšetriť v mydriáze, čiže pri rozšírenej zrenici, pretože bez toho je viditeľných len 30 % vnútroočného priestoru. Ďalším vyšetrením je meranie dioptrií pri cykloplégii, čiže paralýze akomodačného zaostrovacieho očného svalu. Bez tohto vyšetrenia by odchýlka pri meraní mohla byť až jeden a pol dioptrie. Okrem medicínskych parametrov by sa lekár mal zaujímať o životný štýl pacienta, jeho hobby a aj to, čo očakáva od zákroku. Nedostatočné vyšetrenie môže viesť k tomu, že na zákrok sa dostane niekto, kto by ho nemal absolvovať. V takýchto prípadoch sú možnosti nápravy veľmi obmedzené,“ varuje MUDr. Piovarči.





2. Vstupné vyšetrenie aj operácia v jeden deň

Primár MUDr. Piovarči varuje pred klinikami, ktoré nedodržiavajú minimálne 24-hodinový, ideálne však štandardný 48-hodinový interval medzi vstupným vyšetrením a samotným zákrokom. Upozorňuje, že to, čo sa môže zdať pre pacienta ako benefit a teda, že k lekárovi nemusí chodiť dvakrát a na zákrok čakať, je naopak veľké riziko. „Rozkvapkanie očí je pre komplexnosť vyšetrenia nevyhnutné, avšak významne mení niektoré veľmi dôležité vlastnosti oka. Ak je oko operované pri rozšírenej zrenici, podmienky sú skreslené, takže hrozí, že operácia sa nepodarí a pacient nebude s jej výsledkami spokojný,“ upozorňuje MUDr. Piovarči a dôrazne odporúča zvážiť absolvovanie zákroku za takýchto podmienok.



3. Každý je vhodný kandidát

Kto je a kto nie je vhodným kandidátom na operáciu očí, ukážu len precízne výsledky vstupného vyšetrenia. „Pri precíznom predoperačnom vyšetrení je zodpovedný lekár schopný na základe výsledkov analýzy na 99 % vylúčiť kandidátov, ktorí sú z nejakého medicínskeho dôvodu nevhodní na laserovú operáciu. Tým je možné ponúknuť iné alternatívy liečby. Lekár by sa nemal púšťať do operácie, ktorá pacientovi neprinesie očakávané zlepšenie, alebo keď riziká operácie prevyšujú jej benefity. Samozrejme, o všetkom by mal pacienta podrobne a zrozumiteľne informovať lekár,“ radí MUDr. Piovarči.



4. Vykonávajú len jednu metódu

Na základe výsledkov vyšetrenia lekár tiež navrhne pre pacienta najvhodnejšiu metódu operácie. „Pri operácii očí neexistuje len jedna metóda, ktorá by vyhovovala úplne každému. Pri refrakčnej operácii očí rozlišujeme tri základné laserové metódy, ktoré konkurenčné kliniky nazývajú rôznymi spôsobmi. Podstata každého laserového odstránenia dioptrií je v úprave hrúbky rohovky. Rozdiel medzi jednotlivými metódami je v spôsobe, akým sa chirurg dostane do tela rohovky, čo má však vplyv na bolestivosť po zákroku, dĺžku rekonvalescencie, alebo aké veľké dioptrie je možné odstrániť. Pacient si po konzultácii s lekárom vyberá na základe benefitov a rizík ponúknutých zákrokov. Ak očná klinika ponúka len jednu metódu operácie všetkým svojim pacientom, bol by som opatrný,“ upozorňuje MUDr. Piovarči.



5. Chýba pooperačná starostlivosť

Pacient by sa pri výbere očnej kliniky mal zaujímať aj o pooperačnú starostlivosť, pretože je pre úspech zákroku rovnako dôležitá ako zákrok samotný. „Prvú kontrolu po väčšine refrakčných operácií by mal pacient absolvovať už do 24 hodín po zákroku. V prípade komplikácií má lekár dostatok času skorigovať nepriaznivý stav skôr, než sa dostavia ťažkosti. Prísť na kontrolu po 3-4 dňoch od operácie, alebo až vtedy, keď sa dostavia ťažkosti, je neskoro a nesprávne. V týchto prípadoch je náprava omnoho náročnejšia,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči, ktorý sám v roku 2010 absolvoval laserovú operáciu očí metódou NeoLASIK HD.



6. Vysoké zľavové akcie

Pri marketingových ponukách radí primár MUDr. Piovarči byť obozretný. Najmä v predvianočnom období spúšťa niekoľko očných kliník, vrátane NeoVízie, kampaň so zľavou na refrakčnú operáciu očí. „Je veľký rozdiel, ak ponúkne renomovaná očná klinika, napríklad v rámci vianočnej kampane zľavu 440 eur, a iné je ponúkať 50 % zľavy či akciu jedna plus jedna zadarmo. Vysoké akciové ponuky sú absurdné a devalvujú samotnú medicínsku prácu. Moderné technológie a prístroje, kvalitný a skúsený personál, vstupné vyšetrenie, operačná a pooperačná starostlivosť, to všetko má svoju cenu. Ak pacientom niekto ponúka 50 % zľavu, nevyhnutne musí znížiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ pripomína primár MUDr. Piovarči.



7. Zlé renomé kliniky alebo jej lekárov

Tento rok potrestal súd finančnými sankciami a zákazom operovať prvého lekára zo všetkých obvinených za prečin ublíženia na zdraví v spojitosti s pochybeniami pri operácii očí. Podľa primára MUDr. Piovarčiho je preto kľúčové preveriť si nielen povesť kliniky, ale aj jej lekárov. „Pred rozhodnutím odporúčam, aby sa pacienti spýtali aj na skúsenosti svojho okolia, venovali pozornosť recenziám na relevantných webových stránkach, prečítali si články v médiách a uistili sa, že vybraný lekár patrí medzi odborníkov v oftalmológii a má dostatočnú prax,“ uzatvára MUDr. Radovan Piovarči z Očnej kliniky NeoVízia Bratislava.