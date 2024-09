Zlepšite si život pomocou tejto knihy. Prečítajte si Múdrosť Morrieho

Bratislava 24. septembra (OTS) -povedal slávnyna margo knihy Múdrosť Morrieho vysvetľuje, ktorý knihu našiel a upravil pre vydanie.Morrie Schwartz skúma tieto a mnohé ďalšie otázky v tejto hĺbajúcej a inšpirujúcej knihe o radostnom a tvorivom živote a starnutí. Neskorší život môže byť plný rôznych výziev, ale môže byť aj jedným z najkrajších a najobohacujúcejších období v živote každého človeka. Morrie čerpá zo svojich skúseností sociálneho psychológa, učiteľa, otca a priateľa, aby čitateľom ponúkol mapu na navigáciu vlastnej budúcnosti.tvrdíTáto kniha je určená pre každého, hoci môže osloviť najmä ľudí nad šesťdesiatpäť rokov a na dôchodku, ktorí si kladú otázku: „Čo mám robiť po zvyšok svojho života?“ Pre ľudí v strednom veku môže byť užitočnou platformou pre náhľad na to, ako by mohla vyzerať ich budúcnosť. Nájdu v nej veľa dôležitých informácií pre svoj súčasný život a tiež pre svoje úsilie lepšie pochopiť svojich starnúcich rodičov a lepšie im porozumieť.Kniha Múdrosť Morrieho je plná empatických postrehov, príbehov, anekdot a rád vyrozprávaných autorovým upokojujúcim a nadčasovým hlasom. Dovoľte Morrieho múdrosti, aby sa stala vaším sprievodcom pri skúmaní hlbokých otázok, ako žiť a milovať.bol profesor sociológie so zameraním na duševné zdravie a podľa jeho syna bol vášnivým pozorovateľom spoločnosti z povolania. Trápilo ho, keď boli starší ľudia odsúvaní na okraj spoločnosti a ako sa cítili menejcenní oproti tým mladším. Ešte viac ho trápila skutočnosť, že starší ľudia si tieto pocity zbytočnosti osvojili a prežívali svoje posledné roky v tichom pátose.dodáva jeho syn