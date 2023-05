ZLODEJ IHLIČNANOV:Polícia vyšetruje krádež desiatok stromov pri Šuňave

Šuňava 4. mája (TASR) - Polícia vyšetruje krádež desiatok ihličnatých stromov pri obci Šuňava pod Tatrami, ku ktorej došlo v uplynulých dňoch. Informoval o tom krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik s tým, že stromy boli súčasťou lesného pôdneho fondu.



"Doposiaľ neznámy páchateľ zrezal a ukradol celkovo 69 kusov ihličnatých stromov, a to 63 kusov smreka obyčajného s priemerom zrezaných pňov od 20 do 72 centimetrov a šesť kusov borovice lesnej s priemerom zrezaných pňov od 20 do 40 centimetrov," konkretizoval hovorca.



Škodu spôsobenú Lesom SR vyčíslili na najmenej 3000 eur. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže.