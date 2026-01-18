< sekcia Import
Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať
Bratislava 18. januára (TASR) - Poľadovica prináša zvýšené riziko úrazov. Upozornil na to Slovenský Červený kríž (SČK). Pripomenul preto kroky pri prvej pomoci pri zlomenine dolnej končatiny. Na ľudí apeloval, aby zlomeninu nikdy nenaprávali, znehybnili ju a privolali pomoc. Vysvetlil, že znehybnením zlomeniny sa zníži riziko vážnych komplikácií.
„Stabilizujte poranenú končatinu tak, aby sa čo najmenej hýbala, aj pokiaľ je končatina deformovaná - znehybníme ju podložením a aj obložením po stranách a privoláme pomoc. Pri otvorenej zlomenine kosť nezatláčame, zastavíme vonkajšie krvácanie pomocou uložených obväzov po stranách vyčnievajúcej kosti tak, aby ich priemer bol väčší ako vyčnievajúca kosť. Ranu prekryjeme a nohu znehybníme,“ priblížil.
SČK zároveň apeloval, aby sa u postihnutého do príchodu zdravotníkov dodržiavali protišokové opatrenia. „Treba brániť stratám tepla, upokojiť zraneného, nedávať mu nič jesť ani piť. Smäd je možné potlačiť navlhčením pier. Treba tíšiť bolesť - ošetriť rany a znehybniť zlomeniny - a zabezpečiť transport, teda bezodkladne volať záchrannú zdravotnú službu (155, 112),“ dodal.
