Zmena zimného času môže narušiť prirodzený biologický rytmus tela

Zvolen 29. marca (TASR) - Zmena zimného času na letný môže narušiť prirodzený biologický rytmus tela, ktorého súčasťou sú aj dva dôležité hormóny. Upozorňuje na to endokrinologička Anastázia Komárová zo zvolenskej nemocnice.



Dodala, že hormón spánku, melatonín, sa tvorí najmä v tme a pomáha nám zaspať. „Posun o hodinu dopredu znamená, že večer bude dlhšie svetlo, čo môže oddialiť jeho produkciu a spôsobovať problémy so zaspávaním,“ objasnila. Kortizol, ktorý ovplyvňuje hladinu energie a prebúdzanie, môže byť zas v prvých dňoch po zmene času v nesúlade s novým režimom. „Ráno sa môžeme cítiť unavenejší, keďže telo ešte nie je úplne prispôsobené novému režimu,“ spomenula.



Aby ľudia minimalizovali negatívne dôsledky posunu času, odborníci odporúčajú opatrenia. Patrí medzi ne postupná zmena spánkového režimu. V rámci nej je vhodné niekoľko dní pred posunom času ísť spať o 15 až 30 minút skôr, aby si telo postupne zvyklo na nový režim. Nemocnica uvádza, že pomáha aj obmedzenie modrého svetla, ktoré potláča tvorbu melatonínu. Aspoň hodinu pred spaním by sa podľa nej mali ľudia vyhýbať svetlu z obrazoviek mobilov, počítačov či televízora.



Pripomína, že pobyt na dennom svetle v ranných hodinách podporuje synchronizáciu biologických hodín a správnu produkciu kortizolu. Rovnako dôležitý je aj pohyb na čerstvom vzduchu a vyvážená strava, ktoré môžu pomôcť telu lepšie sa vyrovnať s posunom času. „Väčšina ľudí sa na nový režim adaptuje v priebehu niekoľkých dní, no u citlivejších jedincov môže tento proces trvať dlhšie. Ak problémy so spánkom pretrvávajú dlhšie, je dobré poradiť sa s lekárom, pretože príčina nemusí byť iba v zmene času,“ reagovala Komárová.



V nedeľu (30. 3.) vstúpi do platnosti letný čas. Počas noci na nedeľu sa o 2.00 h stredoeurópskeho času (SEČ) posunú hodinky o hodinu dopredu na 3.00 h stredoeurópskeho letného času. Obdobie letného času sa skončí v nedeľu 26. októbra, keď sa hodinky posunú naspäť z 3.00 na 2.00 h SEČ.