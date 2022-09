Zmysel liečby pupočníkovou krvou potvrdzujú príbehy pacientov

4 úžasné úspešné príbehy

Bratislava 12. septembra (OTS) - Mnohé nastávajúce mamičky i otcovia sa pýtajú, či má uchovanie pupočníkovej krvi pri narodení ich dieťaťa má zmysel Najlepšími ambasádormi sú samotní malí i väčší pacienti. Prečítajte si ich príbehy.Prvá úspešná transplantácia pupočníkovej krvi sa uskutočnila v roku 1988 v Paríži. Ako sa ukázalo, tento zdroj krvotvorných kmeňových buniek je ľahšie a rýchlejšie dostupný, keďže pupočníková krv už bola odobratá pri narodení dieťaťa a môže sa podať hneď. Navyše, nevyžaduje takú presnú zhodu ako kostná dreň. Neskôr sa potvrdilo, že obrovské spektrum kmeňových buniek poskytuje i tkanivo pupočníka a placenty – a to už bol len krôčik k možnosti odoberania týchto tkanív pri pôrode a k ich uchovávaniu v rodinných bankách.„Pupočníková krv sa dnes používa ako zdroj krvotvorných kmeňových buniek pri štandardnej liečbe - transplantácii krvotvorných kmeňových buniek (známejšia možno ako transplantácia kostnej drene),“ dopĺňa molekulárna genetička a odborná poradkyňa Cord Blood Center MSc. Dominika Valent Raffajová. „Tá sa využíva napríklad pri onkologických a hematologických ochoreniach, ako sú leukémie, lymfómy, niektoré typy solídnych nádorov a anémie, ale aj na niektoré poruchy imunity či metabolické ochorenia. Spolu ide v súčasnosti o niekoľko desiatok (takmer 100) ochorení.“Doktor Nils Thoennissen, špecialista na internú medicínu, hematológiu a onkológiu z Mníchova, sa výskumom kmeňových buniek zaoberá už 15 rokov. „Za ten čas sa mi podarilo úspešne ich využiť v rôznych klinických podmienkach: pri liečbe pacientov, ktorí trpeli hematologickými ochoreniami, ako sú leukémia, myelóm a lymfóm, ale aj solídnymi nádormi, napríklad sarkómami,“ hovorí.Kmeňové bunky začal používať aj na regeneratívne účely. „Keď vidíte dieťa, ktoré vstane z invalidného vozíka a začne chodiť, alebo dospelého človeka, ktorý dokáže opäť používať ruku a rameno, ktoré boli predtým ochrnuté – je to zázrak,“ dodáva lekár.Prešli už dva roky odvtedy, čo dievčatku S. W. zo Spojených štátov amerických diagnostikovali hemoragickú mozgovú príhodu. Mala len osem rokov, keď ju kvôli závažnému krvácaniu do mozgu hospitalizovali na neurochirurgickej klinike. Na jednotke intenzívnej starostlivosti strávila niekoľko týždňov. Jej stav bol vážny: počas dňa mávala niekoľko záchvatov, úplne jej ochrnula ľavá polovica tela, čo si vyžadovalo intenzívnu fyzickú rehabilitáciu.Rok po mozgovej príhode S.W. podstúpila liečbu pupočníkovou krvou v nemeckom Mníchove, ktorá trvala tri hodiny.Prvé psychické aj fyzické pokroky lekári zaznamenali 11 týždňov od infúzie kmeňových buniek. „Dokázala napríklad chodiť bez ortézy, čo bolo predtým takmer nemožné, a objavil sa aj nový účelný pohyb v prstoch na nohách a členku ľavej nohy,“ uvádzajú rodičia malej pacientky. „Pokroky si počas ambulantnej liečby všimla aj jej logopedička. Ako rodina cítime, že jej osobnosť sa stala živšou a na svoje staré ja sa podobá viac ako kedykoľvek predtým. Sme si istí, že v nasledujúcich mesiacoch sa prejavia ešte väčšie úspechy.“O zlepšení zdravotného stavu S.W. svedčí viacero merateľných faktorov. Záchvaty sa prestali vyskytovať o takmer 100 %, vďaka čomu je možné znížiť aj dávkovanie antiepileptických liekov a reč sa podľa logopéda zlepšila o 40 %. Okrem toho dievčatko dokáže prejsť dlhé vzdialenosti (> 1 500 m) bez ortézy a podľa rodiny a učiteľa zreteľný pokrok nastal aj v sociálnom správaní. Asi najväčšia radosť však prišla, keď sa začala hýbať ochrnutá ľavá ruka, o čom svedčia aj slová statočnej pacientky: „Moja ľavá ruka sa konečne prebudila!!!“Päťdesiatštyriročnému D. B. zo Spojených štátov amerických aj dva roky po ischemickej cievnej mozgovej príhode zostali následky v podobe tzv. centrálnej bolesti (nezvyčajná bolesť na rôznych miestach na tele), poruchy reči a záchvatov niekoľkokrát týždenne.„Celkovo si odtrpel viac ako 100 záchvatov. Najdlhšie obdobie, počas ktorého bol pred liečbou "bez záchvatov", bolo 6 týždňov,“ spomína manželka pacienta.Všetko zmenila liečba pupočníkovou krvou. Našťastie sa našiel kompatibilný darca a D.B. v priebehu dvoch dní obdržal intravenózne infúziu kmeňových buniek. Aplikácia prebehla v ambulantnom prostredí a bez imunosupresie.Po transfúzii sa všetko začalo obracať k lepšiemu. Záchvaty sa znížili o 100 % a bolesť o 80 %, vďaka čomu bolo možné pristúpiť k zúženiu antiepileptických liekov a k výraznému obmedzeniu liekov proti bolesti. Zlepšili sa aj rečové schopnosti, a to až o 50 %, a takisto sociálne správanie.„Uplynulo takmer 6 mesiacov od liečby a môj manžel nemal odvtedy ani jeden záchvat,“ teší sa manželka D.B. „Približne 4 týždne po liečbe začali jeho bolesti ustupovať. Hoci bolesť úplne nezmizla, je oveľa lepšie zvládnuteľná. A sú dni, keď je úplne bez bolesti!“Spoločne s priateľmi a rodinou zaznamenali aj neočakávané zlepšenie v oblasti reči. „Približne 6 týždňov po liečbe sme si všimli, že je oveľa zhovorčivejší, dáva dokopy dve aj tri vety naraz. Jeho reč sa naďalej zlepšuje. A napokon, čo je najdôležitejšie, lepšia je aj jeho nálada. Viac sa smeje a usmieva. Akoby dokonca podrástol, pretože sa zbavil neustáleho bremena záchvatov a bolesti,“ uzatvára manželka.Christy R. z anglického Walesu mala len 27 rokov, keď ju postihla ťažká ischemická cievna mozgová príhoda. Na prístrojoch na podporu života strávila dlhých 8 mesiacov. Keď sa prebrala z kómy, trpela afáziou (poruchou reči), slepotou a ľavostrannou hemiplégiou.Rok po liečbe pupočníkovou krvou začala Christy znovu používať ľavú stranu, dokonca dokáže ľavou rukou zdvihnúť aj ťažšie predmety. Výrazne sa jej zlepšili reč aj zrak.„Liečba pupočníkovou krvou zlepšila môj život viac, ako som si dokázala predstaviť! Teraz mám pre čo žiť, zatiaľ čo pred touto liečbou som len existovala,“ znejú jej vlastné slová.Christy podstúpila v apríli 2022 aj druhé podanie pupočníkovej krvi.Diagnóza autizmu a epilepsie bola malému Davidovi potvrdená vo veku jedného roka. Hoci denne podstupoval fyzioterapiu a takisto ABA terapiu (aplikovaná behaviorálna analýza), nasledujúce dva roky nepriniesli takmer žiadne zlepšenie. Okrem používania slov "mama", "otec" a "pripravený", chlapček nevykazoval takmer žiadnu komunikáciu ani sociálne interakcie, v ktorých navyše absentoval vizuálny kontakt. Okrem toho ho trápili poruchy spánku.„Len niekoľko dní po liečbe pupočníkovou krvou Davidko dokázal spať 10 hodín bez prerušenia. Boli sme nesmierne nadšení a nemohli sme uveriť tomuto úspechu,“ spomína chlapcova mama. V priebehu jedného roka došlo k výraznému pokroku v jeho rozvoji. „V súčasnosti je v takom stave, že môže chodiť do škôlky aj navštevovať hodiny plávania. Zlepšili sa jeho sociálne zručnosti a ovocie priniesla aj logopedická terapia, vďaka ktorej sa výrazne zlepšuje jeho reč,“ uzatvára.Stále častejšie sa ukazuje potenciál pupočníkovej krvi aj práve v tejto regeneratívnej medicíne, kde uplatnenie nachádzajú predovšetkým mezenchymálne kmeňové bunky. Ich úžasným zdrojom je aj placenta. Prof. Dr. med. Wolfram C.M. Dempke bol počas svojej 30-ročnej kariéry v oblasti onkológie a hematológie pri množstve klinických štúdií. „Ukazuje sa, že kmeňové bunky odvodené z placenty môžu byť prospešné pri mnohých typoch ochorení, ako sú dysfunkcia vaječníkov, kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia pečene, pľúc, obličiek, neurologické poruchy (mŕtvica, autizmus, skleróza multiplex), diabetes mellitus,“ potvrdzuje. Podľa neho sa preukázalo, že bunkové terapie s kmeňovými bunkami získanými z placenty boli pozoruhodne dobre tolerované, pričom nebola pozorovaná takmer žiadna toxicita.Video o využití pupočníkovej krvi v súčasnosti a o možnostiach, ktoré v medicíne otvára placenta so špecialistom na hematológiu a onkológiu PD Dr. med. Nils H. Thoennissen