Znovu budú poriadne nočné mrazy. Kde všade môže byť až mínus 20?

Bratislava 17. februára (TASR) - V noci sa môže v dolinách so snehom ojedinele ochladiť na mínus 20 stupňov Celzia. Podobne tak môže byť aj ďalšiu noc. Takých lokalít však nebude veľa, keďže na väčšine územia chýba snehová pokrývka. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Nočné mrazy sa každým dňom stupňujú. Uplynulú noc teplota opäť o niečo klesla a v dolinách na Orave a v Tatrách sme namerali mínus 18 stupňov Celzia (Oravská Polhora, Huty). Pod mínus desať stupňov bolo ojedinele už aj na juhu," priblížili meteorológovia.



Tvrdia, že vzduch je v pondelok ešte suchší ako v nedeľu (16. 2.). Najmä na severe a východe teplota tak bude podľa SHMÚ klesať rýchlejšie a nočné minimum teploty bude v priemere nižšie ako uplynulú noc.



"Noc však všade chladnejšia nebude. Najmä v západnej polovici územia bude poklesu teploty lokálne brániť nízka oblačnosť. Až v noci na stredu (19. 2.) jej bude podstatne menej," podotkli odborníci.



V niektorých okresoch platí výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Brezno môže byť v noci z pondelka na utorok (18. 2.) aj mínus 20 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu druhého stupňa. Tá platí od 22.00 h do utorka 8.00 h. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



"V lokalitách so snehovou pokrývkou sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 20 stupňov Celzia. Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká," upozornili meteorológovia.



Nízke teploty, okolo mínus 15 stupňov Celzia, sa môžu v noci vyskytnúť aj v celom Žilinskom kraji, takmer celom Prešovskom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Revúca, Rimavská Sobota, Považská Bystrica, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Platí preto výstraha prvého stupňa od 22.00 h do 8.00 h.