Zo školských bufetov zmiznú presladené nápoje či vyprážané jedlá

Bratislava 16. marca (TASR) - V školských bufetoch sa po novom nemôžu predávať presladené nápoje, vyprážané jedlá, hamburgery či nápoje s kofeínom. Nahradiť ich majú zdravšie potraviny a nápoje. Vyplýva to z vyhlášky ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá vstúpila do platnosti v stredu (15. 3.). TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



"Zdravší sortiment v školských bufetoch spolu s ponúkanými jedlami zo školských jedální vytvorí výživovo hodnotnú ponuku potravín a jedál pre deti v priestoroch, v ktorých trávia podstatnú časť dňa. Deti to prirodzene navádza k zdravším rozhodnutiam a zvýši to pravdepodobnosť, že si aj prostredníctvom školského prostredia osvoja vzorce zdravšieho stravovania," priblížila.



Bufety by po novom mali ponúkať čerstvé ovocie a zeleninu, nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov či mäsové výrobky s obsahom mäsa minimálne 80 percent. Sortiment zase nesmie obsahovať okrem iného tabakové výrobky, alkoholické nápoje, výrobky s obsahom majonézy, vyprážané jedlá, paštéty či hamburger. Nedovolené sú tiež nealkoholické nápoje s pridaným cukrom nad päť gramov na 100 mililitrov, s kofeínom, s taurínom či s chinínom.



ÚVZ vysvetlil, že zmenou v sortimente chce u detí podporiť zdravú voľbu potravín či nápojov a povzbudiť ich, aby sa stravovali zdravšie. Poukázal, že pediatri podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2022 evidovali vyše 12.000 obéznych detí.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) budú sortiment bufetov kontrolovať, do konca školského roka však budú prihliadať na to, že niektoré zmeny sa zapracujú postupne. "RÚVZ ich však počas kontroly na nevyhovujúci stav upozornia," dodala Račková.