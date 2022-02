Krejčí je po druhom negatívnom teste, môže sa vrátiť k českému tímu

Peking 4. februára (TASR) - Český hokejista David Krejčí mal v piatok dva negatívne kontrolné testy na koronavírus a na zimných olympijských hrách v Pekingu sa tak môže vrátiť späť k svojmu tímu. Do karantény musel ísť po štvrtkovom prílete do dejiska ZOH.



"Z Davidovho návratu máme veľkú radosť," povedal šéf českej výpravy Martin Doktor. Rovnaké problémy mali podľa informácií portálu idnes.cz ďalší traja Krejčího spoluhráči, ktorí sa však tiež už pripravujú s mužstvom.



Tímu momentálne pre koronavírus chýbajú aj útočník Lukáš Sedlák a kustód Zdeněk Šmíd. Česi odštartujú svoje pôsobenie na olympijskom turnaji stredajším zápasom proti Dánsku, pre ktoré to bude pod piatimi kruhmi hokejová premiéra.