Krasokorčuliari z USA žiadajú o udelenie striebra z tímovej súťaže

Peking 19. februára (TASR) - Americkí krasokorčuliari podali na Športový arbitrážny súd (CAS) žiadosť o udelenie strieborných medailí z tímovej súťaže na ZOH v Pekingu. Tie im zadržali v dôsledku vyšetrovania dopingovej kauzy v tíme Ruského olympijského výboru (ROC). Právnici amerických športovcov na to v sobotu upozornili Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



"Olympijská medailová ceremónia sa nedá ničím nahradiť. Mali by oslavovať pred celým svetom, predtým, ako opustia Peking," uviedol pre agentúru AP Ramsey Baker, výkonný riaditeľ americkej strešnej krasokorčuliarskej organizácie U.S. Figure Skating. Začiatkom tohto týždňa prezident MOV Thomas Bach navrhol, aby strieborným medailistom dočasne udelili olympijské pochodne. Právnici najprv počítali s prehodnotením tejto myšlienky na strane MOV, no pre naliehavosť situácie sa nakoniec rozhodli podať odvolanie na CAS.



Kauza mladej krasokorčuliarky Kamily Valijevovej je najväčšou témou ZOH. Deň po skončení tímovej súťaže, v ktorej bola Valijevová súčasťou zlatého tímu ROC, informovalo akreditované laboratórium v Štokholme o jej pozitívnom teste na zakázanú látku trimetazidín. Vzorku jej odobrali ešte 25. decembra. MOV, Svetová antidopingová agentúra (WADA), Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) a separátne aj Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) sa následne obrátili na CAS, aby Valijevovej zabránil štartovať. CAS po takmer šesťhodinovom posudzovaní faktov v pondelok vyriekol verdikt, že voči Valijevovej neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Súd v Lausanne zverejnil, že zákaz štartu by nebol v súlade so športovou spravodlivosťou a poukázal na nevhodné načasovanie zverejnenia informácie o jej dopingovom prípade. ISU v piatok oznámila, že v dôsledku kontroverzného finále štvrtkovej súťaže žien zváži návrh na zvýšenie minimálneho veku účastníkov krasokorčuliarskych súťaží na 17 rokov.