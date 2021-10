Shiffrinová má z olympiády v Pekingu obavy

Lausanne 16. októbra (TASR) - Americká lyžiarska hviezda Mikaela Shiffrinová priznala, že na nadchádzajúcu zimnú olympiádu v Pekingu hľadí trochu s úzkosťou.



"Dúfate, že pôjdete na olympiádu, je to skvelá udalosť, vrchol kariéry a bude to skvelé. A pritom je tá myšlienka nepríjemná," uviedla Shiffrinová.



Trojnásobná celková víťazka Svetového pohára (2017, 2018, 2019) sa v minulej sezóne zamerala hlavne na technické disciplíny slalom a obrovský slalom. V novej, ktorá odštartuje už o týždeň v rakúskom Söldene, by chcela víťaziť aj v tých rýchlostných. "V ideálnom prípade pôjdem podobný program, aký som mal pred predchádzajúcou sezónou, no uvidíme, ako to pôjde," citovala ju agentúra AFP.



Dvadsaťšesťročná pretekárka by chcela v Pekingu napodobniť svoje výkony z tohtoročných majstrovstiev sveta, na ktorých štartovala v štyroch disciplínach a vo všetkých skončila na pódiu. K zlatu v kombinácii, v ktorej skončila druhá Slovenka Petra Vlhová, pridala striebro v obrovskom slalome a bronzy v slalome a super-G. Shiffrinová však priznala, že jej forma, kondícia a náročné požiadavky olympijských súťaží ju môžu prinútiť zmeniť plán: "Rozhodne zvážim, ako bude fyzicky a mentálne náročné začať sezónu s kĺzavými i rýchlostnými disciplínami a ako sa to bude vyvíjať pred olympiádou. Čím budeme bližšie, budeme musieť vyhodnotiť, ako som na tom a ako sa cítim."



Podľa Shiffrinovej sú hlavné úskalia hier ázijské dejisko, čínske koronavírusové opatrenia a nepredvídateľné počasie. "Hneď ako pristaneme, čaká nás jetlag. Potom je to jeden deň preteky, druhý tréning, preteky, tréning, preteky, potom dva dni tréningu, znova preteky, dva dni tréning a ďalšie preteky. Nie je tam veľa času na regeneráciu a oddych. Taktiež počasie môže všetko zmeniť. Pocit tlaku je extrémne nepríjemný."