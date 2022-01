MOV by mal zabezpečiť športovcom možnosť hovoriť na tému ľudských práv

Berlín 27. januára (TASR) - Športovci na ZOH 2022 v Pekingu musia mať bez obmedzení možnosť hovoriť o situácii s ľudskými právami v Číne. Zabezpečiť by to mal Medzinárodný olympijský výbor (MOV), uviedla nemecká členka Amnesty International Theresa Bergmannová.



"Nemali by byť žiadne reštrikcie. MOV je zodpovedný za to, aby to dokázal zabezpečiť. To sa musí týkať aj tém, ktoré čínska vláda považuje za ´citlivé´," povedala pre agentúru DPA expertka na Čínu nemeckej pobočky ľudskoprávnej organizácie.