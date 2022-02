Kumaritašvili o zosnulom bratrancovi: On je dôvod, prečo to robím

Peking 6. februára (TASR) - Saba Kumaritašvili obsadil v súťaži sánkarov na zimných olympijských hrách v Pekingu až 31. miesto, no pre Gruzínsko mala jeho účasť na hrách oveľa hlbší význam. Je totiž bratrancom Nodara Kumaritašviliho, ktorý tragicky zahynul v ľadovom koryte na olympiáde vo Vancouveri v roku 2010 počas tréningu.



Saba má 21 rokov, presne toľko ako mal v čase smrti jeho bratranec. "Bol by na mňa hrdý. On je dôvod, prečo to robím. Keď sánkujem, myslím vždy na neho. Keď sa stala tá tragédia, mal som deväť rokov. Pamätám si z tej doby iba útržky. Nebál som sa robiť tento šport, chcel som byť olympionikom," povedal Kumaritašvili podľa agentúry AFP.



Sánkovanie nie je v Gruzínsku tradičným športom a nešťastná udalosť mohla prípadných záujemcov oň skôr odradiť. "Nechcel som, aby sánkovanie v Gruzínsku zaniklo. Moji rodičia ma neodhovárali. Myslím si, že to možno chceli viac ako ja," prezradil Kumaritašvili, ktorého starý otec Aleko pomáhal vybudovať v Gruzínsku prvú dráhu a neskôr viedol národný zväz sánkovania.