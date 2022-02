Slovenských športovcov v Pekingu obišiel aj koronavírus

Peking 19. februára (TASR) - Slovenskí športovci sa na ZOH vyhli vážnejším zdravotným problémom. Hlavný lekár výpravy Roman Fano mal starosti akurát so zranením hokejistu Mareka Ďalogu a snoubordistky Klaudie Medlovej. Žiadny športovec nemusel ísť do karantény s pozitívnym testom na koronavírus, Fano to pripísal dobrej príprave pred odchodom do Pekingu.



Celkové pocity zo zvládnutia týchto problémov preto zhodnotil lekár pozitívne: "Neriešili sme vážnejšie problémy. Akurát bol jeden zranený hokejista a snoubordistka, ale nešlo o zranenie, ktoré by im malo nejako poznačiť ďalšiu kariéru. Mali sme aj nejakú infekciu dýchacích ciest, ale to nijako neovplyvnilo súťaženie. My sme všetko zvládli dobre už pred ZOH, keď sme jednotlivo testovali športovcov podľa toho, kedy sa očkovali, kedy prekonali Covid. Celkom nám to vyšlo."



Nejaké pozitívne testy Slovákom vybehli, stalo sa tak po prílete do Pekingu. Kontrolné testy však ukázali falošnú pozitivitu. "Tu sa testovalo citlivejšou metódou, preto sa to stalo. Ale nemali sme nikoho infekčného, čo je dobre," vysvetlil Fano a dodal: "Máme dva dni do konca, takže si držíme palce, aby to tak zostalo."



Práve obavy z nákazy boli najväčším strašiakom pred začiatok olympiády: "Každý sa bál, ale v tejto dobe je to pochopiteľné. Ale opatrenia boli na stopercentnej úrovni a prebiehalo to dobre."



Fano tiež zhodnotil podmienky, ktoré neboli ideálne najmä v stredisku Čang-ťia-kchou. V tejto prefektúre v provincii Che-pej sa konali súťaže v biatlone, behu na lyžiach či skokoch na lyžiach. Športovci museli bojovať s tuhou zimou. "Títo športovci väčšinou súťažia vo vysokej nadmorskej výške stále. Takže na to boli pripravení. Je tu suchý vzduch a so zimou to malo také subjektívnejšie vnímanie. Ťažšie sa vtedy dýcha, je to také iné," uzavrel Fano.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Michal Tegza/