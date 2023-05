ZOMRELA 18 ROČNÁ VODIČKA: Polícia hľadá svedkov nehody

Žiar nad Hronom 1. mája (TASR) – Polícia hľadá svedkov tragickej dopravnej nehody, pri ktorej prišla v nedeľu (30. 4.) o život 18-ročná vodička. Udalosť sa stala vo večerných hodinách na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Vozidlo s mladou vodičkou bolo nájdené havarované mimo cesty. Podľa doposiaľ zistených predbežných informácií z miesta nehody vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo z cesty, kde sa prevrátilo a narazilo do stromu," priblížila polícia. Mladá žena bola po príchode záchranných zložiek nájdená zakliesnená vo vozidle. Pri nehode utrpela zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.



Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, presná príčina a okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.



"Ak by niekto vedel poskytnúť informácie, ktoré by mohli byť nápomocné k vyšetrovaniu, oznámte tieto na telefónnom čísle 158 alebo aj osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru," dodala polícia.