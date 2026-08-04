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ZOO SMÚTI: Extrémne horúčavy neprežili tri levice
Podľa vedeckého konsenzu sú súčasné klimatické zmeny spôsobené človekom.
Autor TASR
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Tokio 4. augusta (TASR) - V priebehu júla uhynuli v zoologickej záhrade Tama v japonskom Tokiu tri levice pravdepodobne na úpal, oznámila v utorok hovorkyňa miestnej ZOO. O ďalšie levy v zoo sa preto podľa nej v súčasnosti starajú ošetrovatelia, informuje TASR na základe agentúry AFP.
Japonsko v uplynulých týždňoch zasiahli extrémne horúčavy a teploty v niektorých častiach krajiny dosahovali 40 stupňov Celzia. Od polovice júla sa u desiatich zo 16 levov v zoologickej záhrade prejavovali príznaky ako „strata apetítu a znížená aktivita“, tri levice uhynuli.
„Podľa nášho veterinára je pravdepodobnou príčinou smrti úpal“, keďže bola pozorovaná dehydratácia a zlyhanie viacerých orgánov, povedala hovorkyňa pre AFP.
„Hoci sa levy považujú za odolné voči horúčavám, ošetrovatelia v zoologickej záhrade v posledných rokoch posilňujú opatrenia na zvládnutie letných horúčav v Japonsku. Teplo tu sprevádza vysoká vlhkosť vzduchu, čo je odlišné od horúčav so suchým vzduchom v Afrike,“ vysvetlila hovorkyňa.
„Toto leto však prišli horúčavy náhle po skončení obdobia dažďov... (Ďalej) posilňujeme opatrenia proti horúčavám – kropíme vodou, zlepšujeme vetranie a inštalujeme mobilné klimatizácie,“ dodala.
Podľa vedeckého konsenzu sú súčasné klimatické zmeny spôsobené človekom a prejavujú sa častejším výskytom extrémnych horúčav v Japonsku aj inde vo svete.
Podľa údajov agentúry pre riadenie požiarov a katastrof bolo v Japonsku v období od 20. do 26. júla pre úpal hospitalizovaných takmer 18.600 ľudí, z nich 45 zomrelo. Ročne býva v Japonsku približne 1300 úmrtí súvisiacich s horúčavami.
Japonsko v uplynulých týždňoch zasiahli extrémne horúčavy a teploty v niektorých častiach krajiny dosahovali 40 stupňov Celzia. Od polovice júla sa u desiatich zo 16 levov v zoologickej záhrade prejavovali príznaky ako „strata apetítu a znížená aktivita“, tri levice uhynuli.
„Podľa nášho veterinára je pravdepodobnou príčinou smrti úpal“, keďže bola pozorovaná dehydratácia a zlyhanie viacerých orgánov, povedala hovorkyňa pre AFP.
„Hoci sa levy považujú za odolné voči horúčavám, ošetrovatelia v zoologickej záhrade v posledných rokoch posilňujú opatrenia na zvládnutie letných horúčav v Japonsku. Teplo tu sprevádza vysoká vlhkosť vzduchu, čo je odlišné od horúčav so suchým vzduchom v Afrike,“ vysvetlila hovorkyňa.
„Toto leto však prišli horúčavy náhle po skončení obdobia dažďov... (Ďalej) posilňujeme opatrenia proti horúčavám – kropíme vodou, zlepšujeme vetranie a inštalujeme mobilné klimatizácie,“ dodala.
Podľa vedeckého konsenzu sú súčasné klimatické zmeny spôsobené človekom a prejavujú sa častejším výskytom extrémnych horúčav v Japonsku aj inde vo svete.
Podľa údajov agentúry pre riadenie požiarov a katastrof bolo v Japonsku v období od 20. do 26. júla pre úpal hospitalizovaných takmer 18.600 ľudí, z nich 45 zomrelo. Ročne býva v Japonsku približne 1300 úmrtí súvisiacich s horúčavami.