Zoznam zdravotných výkonov ambulancií by mal platiť od januára 2024

Bratislava 20. februára (TASR) - Nový zoznam zdravotných výkonov pre ambulantný sektor by mal platiť od 1. januára 2024. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Petra Lániková. Aktuálne doň rezort zapracováva pripomienky. V spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL), Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a zdravotnými poisťovňami zároveň vytvoril pracovnú skupinu, ktorá rieši otázku oceňovania jednotlivých výkonov.



"Plánom rezortu je vydať zoznam zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť s výnimkou výkonov poskytovaných v jednodňovej zdravotnej starostlivosti – v chirurgických odbornostiach a s výnimkou výkonov poskytovaných spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami v laboratórnej medicíne nariadením vlády v súlade so zákonom č. 576/2004 s platnosťou od 1.9.2023 a s účinnosťou od 1.1.2024," uviedla pre TASR Lániková. Vydanie zoznamu v predstihu je podľa nej potrebné z dôvodu prípravy informačných systémov a nastavenia procesov toku údajov a informácií.



Nový zoznam výkonov poslal rezort hlavným odborníkom i stavovským a odborným spoločnostiam na pripomienkovanie a doplnenie už na jar v roku 2022. "Počas leta roku 2022 bolo k zaslanému zoznamu vznesených približne 1300 pripomienok. Aktuálne sa pripomienky vznesené hlavnými odborníkmi a odbornými spoločnosťami zapracovávajú," priblížila hovorkyňa.



V súčasnosti zároveň podľa rezortu finalizujú prípravy memoranda o spolupráci so SKZL, SLK a zdravotnými poisťovňami pri naceňovaní jednotlivých zdravotných výkonov. "Buduje sa odborná pracovná skupina, ktorá sa pravidelne stretáva a jednotlivé kroky si podrobne rozoberá," doplnila Lániková.



Odborníci sa zameriavajú na ohodnocovanie zdravotných výkonov, vrátane prípravy metodiky ohodnocovania a ďalších podmienok nevyhnutných k ohodnocovaniu výkonov, spôsobu ich úhrady, k procesu ich vykazovania, uznávania a k úhrade z verejného zdravotného poistenia. "Až po nacenení všetkých výkonov (nakoľko musí prebehnúť aj porovnanie medzi špecializáciami) bude možné vyčísliť dopady na verejné zdravotné poistenie," skonštatovala Lániková. Nacenenie zdravotných výkonov podľa nej SLK predpokladá koncom leta.



SKZL minulý týždeň upozornila na potrebu zreálnenia cien zdravotných výkonov, plne hradených z verejného zdravotného poistenia. V tejto súvislosti žiada okamžité zavedenie nového zoznamu zdravotníckych výkonov. Pri nedofinancovaní môže byť podľa nej ohrozená kvalita aj dostupnosť stomatologickej starostlivosti, a to najmä v odľahlých regiónoch Slovenska.