ZRÁŽKA TROCH ÁUT: Nehoda pri Kraľovanoch si vyžiadala šesť zranených

Kraľovany 15. septembra (TASR) - Dopravná nehoda troch osobných áut si vo štvrtok (14.9.) pri Kraľovanoch v okrese Dolný Kubín vyžiadala šesť zranených osôb, z toho dve utrpeli ťažšie zranenia. Na mieste zasahovali i leteckí záchranári. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



"Posádka si na mieste prevzala do svojej starostlivosti ťažšie zranenú, 44-ročnú pacientku českej národnosti, ktorá pri zrážke utrpela poranenie panvy a hrudníka," uviedla Hopjaková.



Záchranári žene na mieste podľa nej poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu ju v stabilizovanom stave s poraneniami viacerých častí tela letecky previezli do Univerzitnej nemocnice v Martine.



Príčiny zrážky vyšetruje polícia. "Sedemnásťročná vodička viedla vozidlo značky Hyundai Tucson v smere od mesta Martin na Dolný Kubín, kde pri odbočovaní vľavo došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke s protiidúcim vozidlom značky Volkswagen Passat, následkom čoho sa toto vozidlo odrazilo do tam stojaceho auta značky Citroën," opísala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Pri dopravnej nehode podľa nej utrpeli štyri osoby zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Vodičov policajti podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. "Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," doplnila.



Polícia v tejto súvislosti žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. "Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách," skonštatovala Šefčíková.