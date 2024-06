Zrážky na juhu Nemecka prekonávajú rekordy, pretrhli sa dve hrádze

Berlín 2. júna (TASR) - V niektorých regiónoch v južnom Nemecku napršal za 24 hodín celomesačný priemer zrážok. V nedeľu to potvrdila Nemecká meteorologická služba (DWD) informuje TASAR podľa agentúry DPA.



V meste Kißlegg v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko zaznamenali za piatok 130 milimetrov zrážok, v tomto ročnom období tam naprší 118 mm za celý mesiac. V Bad Wörishofene v susednom Bavorsku spadlo za 24 hodín 129 mm v porovnaní s mesačným priemerom 101 mm, informovala DWD. Podobné hodnoty boli zaznamenané v celom regióne.



V dôsledku silných dažďov sa pretrhli na území bavorskej obce Pfaffenhofen an der Ilm dve priehrady na rieke Paar, čo je prítok Dunaja, informoval hovorca okresnej správy. V záplavovej vlne sa prevrhol hasičský záchranný čln a jeden zo štyroch hasičov sa utopil.



V noci na nedeľu sa po zosuve pôdy vykoľajil diaľkový vlak v meste Schwäbisch Gmünd východne od Stuttgartu. Nehoda si nevyžiadala obete. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn upozorňuje na rozsiahle rušenie a meškanie spojov. Zákazníkom odporúča, aby odložili cestu na neskôr, pričom ich lístky ostanú v platnosti. Železničná doprava bola prerušená na trasách z Mníchova do Berlína, Stuttgartu a švajčiarskeho Zürichu.