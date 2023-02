Bratislava 1. februára (TASR) - Zrážky sú pre poveternostnú situáciu výraznejšie na návetriach hôr. V ich závetrí je ich málo, prípadne sa vôbec nevyskytujú. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Zrážková činnosť je podľa neho ovplyvnená prúdením vlhkého morského vzduchu.



"V najnižších polohách do 300 až 400 metrov ide o dážď alebo dážď so snehom, vyššie zaznamenávame sneženie," priblížil na sociálnej sieti. Kvapalné zrážky sú podľa v nižších polohách zanedbateľné, preto je hydrologická situácia na väčšine vodomerných staníc stabilná.



Zásoby vody viazanej v snehovej pokrývke oproti minulému týždňu podľa SHMÚ mierne klesli alebo stagnujú. "Ide však o údaje z pondelkového (30. 1.) zberu dát, medzitým sa tieto zásoby opätovne zvyšujú, predovšetkým v povodiach severnej polovice Slovenska," ozrejmil.



Na Slovensku podľa neho prevládajú z hľadiska typu zrážok, ich množstva a výskytu kontrastné podmienky. "Značné rozdiely sú lokálne pozorovateľné aj na veľmi malých vzdialenostiach. Tento typ počasia zotrvá aj v priebehu najbližších hodín a zrážková aktivita bude pretrvávať aj v ďalších dňoch," dodal.