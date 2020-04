Dnes slávnostne otvorili cestu popri Zemplínskej šírave

Michalovce 28. apríla (TASR) – Zrekonštruovanú cestu II/582 spájajúcu obce v okolí Zemplínskej šíravy s okresnými mestami Michalovce a Sobrance dnes slávnostne otvorili. Ako o tom informovala vedúca komunikačného oddelenia Úradu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková, išlo o jednu z najväčších opráv ciest za uplynulé mesiace, ktorá stála približne 1,5 milióna eur.



Rekonštrukcia financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu so spoluúčasťou KSK sa dotkla viacerých obcí a rekreačných stredísk v okolí Zemplínskej šíravy. Práce začaté v auguste minulého roku sa realizovali v Michalovciach, Kaluži, Klokočove, Paľkove, Kusíne, Jasenove, Ruskovciach aj v Sobranciach.



"Rekonštrukciou prešla cesta v celkovej dĺžke 7,62 kilometra. V Michalovciach, v okolí vodnej nádrže a v Sobranciach bolo zrekonštruovaných päť autobusových zastávok, v časti Vinianka bolo upravené odvodnenie, priechody pre chodcov boli nanovo osvetlené, v Ruskovciach sme opravili priepust a pribudli aj prvky ako meteostanica či dopravné značky so solárnymi panelmi," priblížil rozsah prác predseda KSK Rastislav Trnka.



Ako Terezková doplnila, úpravy podstúpili autobusové zastávky Zemplínska šírava, rázc. Kusín na oboch stranách cesty, kde sa dobudovalo aj nástupište pre cestujúcich a napojilo sa i na existujúci chodník. Nové nástupište pribudlo aj na zastávke Zemplínska šírava, Klokočov v smere do Sobraniec. Zásah stavebníkov si vyžiadala aj zastávka Jasenov, č. d. 53 v smere do Michaloviec, ktorú premiestnili mimo jazdného pruhu. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany chodcov vznikol v obci Kaluža v rámci rekonštrukcie jeden nový priechod, vo vytypovaných zákrutách tiež boli osadené vodiace tabule. Meteostanica so zberom meteorologických údajov a obrazových snímok sa nachádza na križovatke v smere na Remetské Hámre.