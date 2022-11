Zreštaurovali zájazdový autobus McCartneyho skupiny Wings z roku 1972

Londýn 17. novembra (TASR) - Autobus s otvorenou strechou, ktorý Paul McCartney a jeho skupina Wings používali pred 50 rokmi na turné po Európe, sa dočkal renovácie. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica BBC News.



McCartney prerobil tento poschodový autobus pre členov svojej novej skupiny a ich rodiny, pričom sedadlá na hornej palube nahradil matracmi a sedacími vakmi.



Vozidlo slúžilo tejto britsko-americkej formácii ako dopravný prostriedok na turné Wings Over Europe, ktoré trvalo od 9. júla do 24. augusta 1972 a zahŕňalo 25 koncertov.



Autobus po skončení turné skončil za nespresnených okolností v meste Tenerife na Kanárskych ostrovoch. Po takmer polstoročí ho tam objavil jeden britský návštevník, odkúpil od tamojšieho majiteľa kaviarne a priviezol do Británie na obnovu.



Renovačný proces sa uskutočnil v obci Thorpe-le-Soken v grófstve Essex a trval 16 mesiacov. Brad Earl, ktorý na ňom pracoval, vyhlásil, že je s obnovou "veľmi spokojný".



Autobus má pôvodné poschodové postele z roku 1972, ako aj pôvodný veľký cestovný kufor, ktorý novému majiteľovi daroval bývalý bubeník zmienenej hudobnej formácie Denny Seiwell.



Zreštaurované vozidlo sa bude v budúcnosti používať na autosalónoch, koncertoch a festivaloch.



Autobus, predtým než ho kúpil McCartney, jazdil v 50. a 60. rokoch na miestnych linkách v Essexe a Norfolku. Hudobník povedal, že počas letného turné v roku 1972 nechce normálny autobus.