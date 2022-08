Zvieratá sú vplyvom vysokých teplôt vyčerpané a majú zníženú kondíciu

Bratislava 2. augusta (TASR) - Vysoké teploty ovplyvňujú nielen ľudí, ale aj zvieratá. Tie sú potom vyčerpané a majú zníženú kondíciu. Prehriatie organizmu si vedia čiastočne regulovať napríklad vtáky svojim perím. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia zoológie Štátnej ochrany prírody SR Ivana Havranová.



Z dôvodu uschýnania kvetov, dehydratácie a prehriatia organizmu majú napríklad včely zníženú produkciu. Havranová tvrdí, že pri citlivých druhoch môže dôjsť až k úhynu. Suché a teplé počasie tiež zle znášajú ježkovia. Pri vysokých teplotách tiež dochádza k úhynu rakov a rýb v prehriatych jazerách či nádržiach alebo pri vysychaní koryta rieky, priblížila Havranová.



"Pri vysokých teplotách je ideálne, aby všetky zvieratá, a teda aj chránené, mali dostatok vody a možnosti úkrytu či tieňa. Najmä v mestách odporúčame obyvateľom umiestniť na zem pod stromy alebo na vyvýšené miesta na balkónoch misky s vodou," uviedla Havranová. Dodáva, že pitnú vodu ocenia najmä ježkovia, vtáky, opeľovače a hmyz. Na výrobu postačí akákoľvek miska s vodou s niekoľkými kamienkami pre lepšie pristátie hmyzu.



Na vidieku si jednoduchšie živočíchy nájdu úkryt v tieni, napríklad v lese, na jeho okraji či remízkach. "Voľne žijúce zvieratá často využívajú zdroje vody na vidieku určené pre hospodárske zvieratá alebo vodu v okolitých potokoch," povedala Havranová.



Pri nájdení dehydratovaného živočícha je podľa nej potrebné uložiť ho do tieňa, podať vlažnú vodu, prípadne ho položiť na vlhký uterák a zavolať územne príslušnú záchrannú stanicu.



ŠOP zároveň upozorňuje na zvýšené množstvo nájdených padnutých dážďovníkov. Momentálne pribúdajú hlásenia o povyskakovaných mláďatách z hniezd. Dôvodom sú práve veľké horúčavy. Ich sezóna práve podľa Havranovej dosahuje vrchol. "Pokiaľ nájdete na zemi dážďovníka a má krídla kratšie a svetlé pierka pod hrdlom, je to mláďatko. Vezmite ho, prosím, odtiaľ a ihneď informujte záchranárov," informoval Metod Macek zo Záchrannej stanice stanice pre chránené živočíchy v Zázrivej.