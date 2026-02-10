< sekcia Knihy
Keď sa život zrúti, rodina zostáva
Nový príbeh Jojo Moyesová dojme aj rozosmeje
Autor OTS
Bratislava 10. februára (OTS) - Jojo Moyesová sa v románe Všetci tu žijeme vracia k tomu, čo vie najlepšie – k príbehom o rodine, vzťahoch a obyčajnom živote, ktorý sa v jednej chvíli rozpadne a v druhej znovu poskladá. Výsledkom je láskavý, dojímavý a prekvapivo pravdivý román.
Lila Kennedyová má štyridsaťdva rokov a pocit, že sa jej život rozpadá pod rukami. Manželstvo skončilo fiaskom, obe dcéry prechádzajú búrlivým obdobím dospievania a dom, v ktorom žijú, je v rovnakom stave ako jej vnútro – chaotický, zanedbaný a plný problémov. Ako spisovateľka sa trápi s kariérou, milostný život prakticky neexistuje a každodenné starosti sa kopia rýchlejšie, než ich dokáže riešiť.
Situáciu ešte viac komplikuje Lilin starší nevlastný otec, ktorý sa k nim akosi „dočasne“ nasťahuje, no rýchlo pochopíte, že toto spolužitie nebude krátkodobé. A keď sa pri dverách objaví biologický otec, ktorý pred tridsiatimi piatimi rokmi odišiel do Hollywoodu a zmizol z jej života, chaos je dokonalý.
Jojo Moyesová má výnimočný dar zobrazovať rodinné vzťahy v celej ich zložitosti. Sledujeme tri generácie pod jednou strechou – každú s vlastnými ranami, vinami a očakávaniami. Autorka sa dotýka tém rozpadu rodiny, odpustenia, uznania vlastných chýb a snahy pochopiť tých, ktorých sme sa rozhodli nenávidieť alebo ignorovať.
Hoci román rieši vážne témy, nie je ťaživý. Naopak, Moyesová bravúrne kombinuje emotívne momenty s jemným humorom a situáciami, ktoré čitateľa rozosmejú. V jednej chvíli sa smejete, uškŕňate, o pár strán vás dojme, v ďalšej kapitole zasa zúrite. Presne tak, ako to robí skutočný život.
Aj keď ide o oddychové čítanie, pod povrchom sa skrýva množstvo dôležitých tém: zodpovednosť, odpustenie, nové začiatky a hľadanie rovnováhy medzi starostlivosťou o druhých a o seba samého. Všetci tu žijeme nie je román plný dramatických zvratov. Je to príbeh zo života – obyčajný a práve preto výnimočný. Ak máte radi spoločenské romány s výraznými postavami, silnými emóciami a láskavým pohľadom na ľudské slabosti, táto kniha by vám nemala ujsť.
Preklad z anglického originálu We All Live Here (Penguin Michael Joseph, part of the Penguin Random House, Great Britain 2025) Tamara Chovanová.
Milan Buno, knižný publicista
