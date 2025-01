10 zaujímavostí o najobľúbenejšom huslistovi súčasnosti

DAVID GARRETT

Bratislava 15. januára (OTS) - Spája virtuóznu hru na husliach s pop-rockovým nádychom a získava si fanúšikov po celom svete. Hoci je jeho meno všeobecne známe, existuje niekoľko zaujímavostí o tomto hudobnom géniovi, ktoré vás možno prekvapia.David Garrett sa narodil v nemeckom Aachene ako, no svoje priezvisko si zmenil po matke, ktorá pochádza z Ameriky. Podľa jeho vlastných slov si zvolil „Garrett“ ako umelecké meno, pretože malo lepší zvuk a bolo ľahšie zapamätateľné pre medzinárodné publikum. Aj týmto spôsobom chcel zdôrazniť svoju dvojitú nemecko-americkú identitu.David Garrett hrá na husliach, ktoré sú skutočným umeleckým klenotom. Jedným z jeho najvzácnejších nástrojov sú huslez roku 1716, ktoré majú hodnotu približne 3,5 milióna dolárov. Stradivariho husle sú považované za najlepšie na svete a Garrett verí, že ich zvuk je jedinečný a nezameniteľný.V roku 2008 sa David Garrett zapísal doako najrýchlejší huslista na svete. Dokázal zahrať skladbuod Rimsky-Korsakova za neuveriteľný čas 1 minúta a 5,26 sekúnd. Tento rekord síce neskôr prekonal iný huslista, no Garrettova schopnosť hrať rýchlo a precízne ostáva naďalej viac, než obdivuhodná.David Garrett svoj hudobný talent rozvíjal na slávnejv New Yorku, kde študoval pod vedením renomovaného huslistu Itzhaka Perlmana. Počas štúdia vyhral súťaž v kompozícii so svojou úpravou Čajkovského sonáty, čo potvrdilo jeho kompozičné schopnosti.V mladosti sa David Garrett okrem hudby venoval aj modelingu. Spolupracoval so značkami akočia objavoval sa na módnych prehliadkach aj v časopisoch. Hoci sa neskôr rozhodol sústrediť výlučne na hudobnú kariéru, jeho záujem o módu pretrváva. Je známy svojím charakteristickým štýlom, ktorý kombinuje rockový vzhľad s eleganciou.V roku 2013 utrpel David Garrett, keď zakopol o kábel na pódiu a spadol. Pri páde si poškodil husle, ktoré mali hodnotu viac ako milión dolárov. Aj napriek tomu, že bol otrasený a husle boli poškodené, koncert dokončil, čím preukázal svoju profesionalitu a oddanosť hudbe.V roku 2013 si David Garrett zahral hlavnú úlohu vo filme, kde stvárnil slávneho talianskeho huslistu Niccola Paganiniho. Garrett sa na túto úlohu dlho pripravoval a film mu poskytol možnosť prejaviť svoj herecký talent.Garrett sa stal priekopníkom, ktorý spája klasickú hudbu s modernými žánrami. Jeho albumy, obsahujú úpravy rockových hitov od skupín ako Metallica, Nirvana, AC/DC, Guns ´n Roses či Aerosmith. Garrett dokáže svojou hrou osloviť publikum, ktoré by za normálnych okolností o klasickú hudbu možno neprejavovalo záujem.David Garrett je skutočne medzinárodnou osobnosťou a ovláda viacero jazykov. Hovorí plynulo. Tento jazykový talent mu umožňuje komunikovať s fanúšikmi po celom svete a prispôsobovať sa rôznym kultúram, v ktorých vystupuje.David GarrettSpolupracuje s organizáciami, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie hudobného vzdelania mladým talentom, najmä tým, ktorí nemajú prístup k profesionálnemu vzdelaniu. Garrett chce takýmto spôsobom vrátiť spoločnosti to, čo sám získal, a pomôcť ďalšej generácii mladých hudobníkov.David Garrett je hudobný génius, ktorý prekonáva hranice klasickej hudby a prináša ju novým generáciám. Výnimočný talent, vášeň pre hudbu a schopnosť spájať žánre z neho robia jedného z najvýraznejších huslistov súčasnosti. Jeho umenie budeme mať možnosť zažiť naživo, pretože v rámci aktuálneho svetového turné má jednu zastávku aj na Slovensku. 22. apríla 2025 odohrá svoju famóznu show v Bratislave a my vás pozývame prežiť magický hudobný večer v spoločnosti jedného z najvirtuóznejších huslistov sveta.