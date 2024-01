Vokálna skupina Voising predstavila novinku Ako sa máš

Bratislava 17. januára (TASR) - Vokálna skupina Voising predstavuje nový singel. Pieseň Ako sa máš pochádza z ich debutového albumu Všetko má svoj čas, ktorý je historicky prvým a cappella albumom s autorskými piesňami na Slovensku. Text novinky má na konte Veronika Oláh Šebeňová, hudbu zložil Viktor Nižník. Ku skladbe vznikol aj lyric videoklip. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Vždy som si hovoril, že Michael Jackson v piesni Billie Jean zhmotnil basovou linkou piesne vynikajúci groove, ktorý keď doplnili bicími, vznikol z toho nesmrteľný hit. Sníval som o niečom podobnom. Vokálne to však ide veľmi ťažko. Skúšal som to a pri dlhej prechádzke prírodou som si takýto nápad nahral. Náš basák Radko je totiž dokonalým kontrabasom a zároveň som na neho veľmi hrdý, pretože takýto basový hlas na Slovensku nemá veľa ľudí," povedal frontman kapely Nižník.



"Pieseň je o dvoch ľuďoch, ktorí síce žijú pod jednou strechou, no zisťujú, že sa vlastne vôbec nepoznajú. To sa stáva vo vzťahoch často. Zisťujete, že obaja máte sny, ktoré sa však nestretávajú. Vtedy je lepšie sa jeden od druhého odpútať, odpustiť si a ísť ďalej. Možno časom stretnete niekoho, s kým bude všetko raz opäť dávať zmysel. Tak ako je to v tejto piesni," dodáva autorka textu Šebeňová.



K novej skladbe vznikol aj zaujímavý lyric videoklip. "Zábery v klipe sme nakrútili v roku 2022 na koncerte v Nitre. Vtedy sa rodili naše prvé autorské piesne. Práve preto sme sa rozhodli, že tieto zábery použijeme práve s piesňou Ako sa máš. Sú akousi spomienkou na toto obdobie, keď sme sa vydali celkom novou cestou autorskej tvorby," doplnil Nižník.