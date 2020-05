A. Ďurica presúva symfonické koncerty na rok 2021

Bratislava 5. mája (TASR) – Spevák Adam Ďurica sa rozhodol pôvodne plánované koncerty v novembri tohto roka presunúť presne o rok. Adam Ďurica Symphonic Big Band Orchestra & hostia uvedie 23. novembra 2021 v Košiciach a 25. novembra v Bratislave. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Rozhodnutie sa rodilo veľmi dlho, pretože nikto z nás nevie predpovedať, ako sa situácia bude vyvíjať. Vzhľadom na termín už teraz je najvyšší čas na prípravu. Skladby musia dostať podobu pre symfonický orchester, potrebovali by sme nacvičovať, skúšať, pracovať na aranžmánoch a to v súčasnej situácii nie je na 100 percent možné. Necítil by som sa komfortne, nebolo by to fér voči fanúšikom a všetkým zúčastneným na projekte,“ hovorí spevák. „Okrem termínu sa nič nemení. Ani moji hostia Katarína Knechtová a Lukáš Adamec, ani ambícia ponúknuť ľuďom fantastický zážitok z koncertu v spoločnosti symfonického orchestra,“ dodáva.



Doteraz zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti aj na nové termíny. V inom prípade je potrebné postupovať podľa pokynov na webovej stránke www.predpredaj.sk.



Ďurica však nestráca čas, v období nového koronavírusu obnovil činnosť svojho domáceho štúdia a pracuje na nových nápadoch. Jedným z nich je aj aktuálny singel Vlci a novú pieseň chce fanúšikom predstaviť na jeseň.



„Skladba Vlci, ktorú sme vydali začiatkom apríla, priniesla v mojej tvorbe nový zvuk, novú produkciu skladieb. Je to začiatok novej hudobnej etapy, z ktorej sa veľmi teším,“ spresnil.