A. Hajdu, R. Jakab a L. Latinák odpremiérovali v Bratislave Účet

Na snímke zľava herci Róbert Jakab, Ady Hajdu a Lukáš Latinák počas generálnej skúšky novej komédie Štúdia L + S pod názvom Účet v Bratislave 21. septembra 2020. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. septembra (TASR) – Po premiére v Košiciach si inscenáciu Účet v réžii Jakuba Nvotu mohli pozrieť po prvý raz aj diváci v Bratislave. Komédiu "o mužoch, ktorí si myslia, že rozumejú ženám, ale nerozumejú ani sami sebe", z pera francúzskeho autora Cleménta Michela, predstavilo v pondelok (21. 9.) v Štúdiu L+S herecké trio Ady Hajdu, Róbert Jakab a Lukáš Latinák.zavtipkoval Ady Hajdu na stretnutí s médiami pred bratislavskou premiérou Účtu. Hru budú uvádzať v Štúdiu L+S, kde ju naštudovali, ale aj formou zájazdového divadla.prezradil Hajdu, ktorý je tiež koproducentom inscenácie. Trojica hercov ju pripravovala s Jakubom Nvotom počas letných prázdnin. O slovenský preklad hry francúzskeho herca, režiséra, dramatika a scenáristu sa podpísala Elena Flašková, scény a kostýmy navrhla Eva Kudláčová, autorom hudby je Kamil Mikulčík.žartoval Róbert Jakab a komentoval aj pôsobivú scénu pripomínajúcu francúzsky vidiek.Hra sa začína prebudením troch dlhoročných kamarátov po prehýrenej noci. Jules, Antoine a Axel pátrajú po odpovediach, čo, s kým a ako sa stalo a hlavne, kto to všetko zaplatí, keďže suma na účte straší najmä najlakomejšieho z nich.uviedol Hajdu a ďalej naznačil:Režiséra Jakuba Nvotu na Michelovej hre, ktorú sám pre trojicu hercov vybral, bavilo to, že nepracuje s ničím vymysleným.vysvetlil Nvota k predstaveniu bez komediálnej zápletky. Rozpitvávajú sa v ňom vzťahy troch kamarátov, ich podstata a minulosť.dodal k Účtu, ktorý ponúka sondu do mužského sveta, jeho logiky, zákonitostí, absurdity, ale aj pravidiel, ktoré by sa nemali porušovať. Inak hrozí roztržka a konflikt.