A. Heribanová o filme Judy: R. Zellwegerová si Oscara naozaj zaslúžila

Bratislava 11. februára (TASR) - Slávnostná premiéra životopisnej drámy Judy s Renée Zellwegerovou v hlavnej úlohe sa v pondelok (10. 2.) konala v bratislavskom nákupnom centre na pravom brehu Dunaja. Snímku zachytávajúcu ťažké obdobie ikonickej herečky a džezovej speváčky Judy Garlandovej si prišli pozrieť pozvaní hostia z kultúrneho a spoločenského života.



Kritikmi a divákmi oceňovaný herecký výkon čerstvej držiteľky Oscara za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe pozitívne ohodnotila aj Alena Heribanová. "Renée Zellwegerová si toho Oscara naozaj zaslúžila. Bola vynikajúca, vložila do toho úplne všetko," podelila sa o svoje bezprostredné pocity po projekcie moderátorka a dodala: "Myslím si, že niekedy je talent požehnanie a niekedy prekliatie. A ľudia, ktorí sú v šoubiznise, vedia, čo to je. Všetky tie prebdené noci, stresy a neistoty, obrovský strach z toho, že sa niečo stratí a už sa to nevráti."



Zellwegerová za stvárnenie Judy Garlandovej získala okrem ceny americkej Akadémie filmových umení a vied aj Zlatý glóbus, cenu hereckej asociácie SAG, cenu britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA) a cenu Americkej filmovej kritiky. Vo filme si po jej boku zahrali Rufus Sewell, Michael Gambon či Finn Wittrock.



Judy Garlandová sa narodila ako Frances Ethel Gumm v americkom meste Grand Rapids v štáte Minnesota. Už ako malá rada spievala a vystupovala v skupine so svojimi sestrami. Keď mala šestnásť, na poslednú chvíľu zastúpila Shirley Templeovú v legendárnej snímke Čarodejník z krajiny Oz. Za úlohu Dorotky, ktorá spieva slávnu pieseň Over the Rainbow, dostala Oscara. Jej talent si podmanil milióny divákov na celom svete. Úspech a sláva si však vybrali vysokú daň. Vo veku 47 rokov zomrela po predávkovaní barbiturátmi.



Životopisnú romantickú drámu Judy prináša do slovenských kín distribučná spoločnosti Magic Box od štvrtka 13. februára.