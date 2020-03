A. Hollandová: Šarlatán môže vyvolať väčšie emócie, ako som čakala

Bratislava 3. marca (TASR) - Najnovší film uznávanej poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej Šarlatán absolvoval koncom minulého týždňa slávnostnú premiéru na 70. medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne. "Na červenom koberci pred Berlinale Palast sa prešla samotná režisérka, ale aj herci Juraj Loj, Ivan Trojan a Josef Trojan, producenti a časť produkčného tímu," informovala TASR za tvorcov snímky Perla Žinčíková.



Šarlatána uviedol festival v sekcii Berlinale Special Gala. "Účasť na festivaloch je väčšinou práca, ale toto bol Berlín, 'áčkový' festival, a tým to pre mňa bolo výnimočné," zhodnotil predstaviteľ hlavnej postavy Ivan Trojan, ktorého v nemeckej metropole sprevádzali aj obaja synovia. Josef a František totiž vo filme inšpirovanom skutočnými osudmi liečiteľa Jana Mikoláška účinkujú. "Byť prítomný v tej veľkej sále a pozerať sa na ľudí, ako stoja a tlieskajú - to bol nádherný zážitok na celý život," doplnil otca Josef Trojan, ktorý podľa reakcií prvých divákov výborne stvárnil Mikoláškovu mladšiu verziu.



Pozitívne pocity si z Berlína odniesol aj slovenský herec Juraj Loj. "Zažívam zvláštny pocit nepripravenosti. Všetko ku mne prichádza oneskorene, dojmy z premiéry aj z festivalu. Berlinale je v mojej kariére najväčším európskych festivalom, aký som kedy zažil. Zrazu som sa začlenil do jeho života a som z toho zaskočený. Myslím, že to na mňa celé doľahne asi tak o týždeň," povedal herec, ktorý v intímnom príbehu na pozadí zásadných historických udalostí stvárnil postavu Františka, asistenta a partnera rozporuplného liečiteľa.



Spokojná so svetovou premiérou bola aj režisérka Agnieszka Hollandová, ktorá sa na berlínskom festivale prvýkrát zúčastnila pred takmer 40 rokmi s filmom Horúčka. "Mali sme pocit, akoby sa Šarlatán na Berlinale narodil. A tiež, že ide o vcelku robustné dieťa, ktoré môže v ľuďoch vyvolať väčšie emócie, ako som čakala. Bolo krásne byť toho súčasťou s celým štábom a hercami," uviedla filmárka po návrate z festivalu.



Životopisná dráma Šarlatán vznikla v česko-írsko-poľsko-slovenskej koprodukcii, do slovenskej kinodistribúcie vstúpi 26. marca.