A. Kurejčik predstaví hru o prvom mesiaci bieloruskej revolúcie

Bratislava 18. júna (TASR) - V cválajúcom rytme revolúcie v Bielorusku, ktorá prepukla v roku 2020, vznikla divadelná hra bieloruského dramatika Andreja Kurejčika "Urazení. Bielo(rusko)". Preložili ju do takmer 20 jazykov, na Slovensku ju vydal Divadelný ústav. Prezentácia knihy aj za účasti autora sa uskutoční v piatok o 17.00 h v priestoroch Štúdia A2 - Nového župného divadla v Bratislave. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Fačková.



Hra hovorí o prvom mesiaci bieloruskej revolúcie, o jej vzostupoch a pádoch v predvečer nevyhnutnej demokratizácie krajiny po 26 rokoch diktatúry. "Každá postava má svoj predobraz v skutočnosti – niektoré zrkadlia bývalých i súčasných vodcov krajiny, iné zas odvážnych bieloruských občanov, ktorí sa rozhodli bojovať s totalitným režimom za cenu svojej slobody a svojich životov," priblížila Fačková s tým, že autor hľadá odpovede na otázku, v čom je bieloruská revolúcia iná než tie v Československu v rokoch 1968 a 1989, v Rusku v roku 1991 či na Ukrajine v roku 2014: "Rozpráva o tragickej eskalácii násilia a o represiách, pri ktorých vládnuca garnitúra bodákmi a obuškami potláča túžbu bieloruského národa po slobode, a o tom, ako solidarita, pravda a viera v ľudské hodnoty nevyhnutne vedú k víťazstvu nad zlom."



Podľa autora hra zrkadlí reálnu situáciu, ktorá sa odohrávala v Bielorusku v mimoriadne náročnom období. "Snažil som sa ňou ukázať emócie, ktoré v tom čase prežívali obyvatelia Bieloruska. Všetky udalosti v hre odrážajú realitu a všetky charaktery majú svoj skutočný predobraz. Počas jej písania som použil tiež množstvo dokumentárnych textov," opisuje Kurejčik.



Vznik projektu Insulted. Belarus(sia) inicioval na jeseň v roku 2020 americký prekladateľ, spisovateľ a publicista John Freedman. Cieľom bolo prostredníctvom divadelnej hry upozorniť na situáciu počas revolúcie v Bielorusku. "Kurejčikova hra je ojedinelým prípadom dramatického diela, ktoré vzniká v reálnom čase a hovorí o udalostiach, ktoré sa v šialenom tempe menia každým ťuknutím do klávesnice počítača," hovorí Freedman k hre, ktorú počas poslednej Noci divadiel predstavili divákom aj niektoré slovenské divadlá vrátane koprodukcie medzi Divadlom Astorka Korzo '90 a Štúdiom 12.



"Veľmi si vážim odozvu z mnohých krajín. Moja hra bola predstavená v 30 krajinách, preložená do takmer 20 jazykov – od Taiwanu, cez Hong Kong po Los Angeles, od Nairobi a Štokholmu až po Bratislavu. Mnoho ľudí cítilo solidaritu s ľuďmi z Bieloruska," dodal Kurejčik s tým, že momentálne je v projekte zapojených vyše 600 režisérov a hercov z celého sveta. Hru videlo v rôznych formách viac ako 300.000 ľudí.